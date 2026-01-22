Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Την αναγκαιότητα του Λαϊκού Μετώπου αναμένεται να υπογραμμίσει ο Αλέξης Χαρίτσης

  • Σήμερα το απόγευμα αρχίζει στο ΣΕΦ το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς, με τον πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση να υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ενός πόλου απέναντι στον «τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του» στις επόμενες εκλογές.
  • Ο Αλέξης Χαρίτσης θα επαναλάβει την πρότασή του για το Λαϊκό Μέτωπο, τονίζοντας ότι «δεν είναι σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών, είναι στρατηγική ριζικής μεταβολής τους» και γραμμή ενεργού παρέμβασης.
  • Στις διεθνείς εξελίξεις, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα κάνει λόγο για «παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή» και θα υπογραμμίσει τον κίνδυνο οι επόμενες εκλογές να σημάνουν τον «οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, αρχίζει σήμερα το απόγευμα στο ΣΕΦ, το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Χαρίτσης θα επισημάνει έξι βασικά σημεία:

Κατ’ αρχήν ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του και ότι «στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο».

Θα επαναλάβει την πρότασή του για το Λαϊκό Μέτωπο, σημειώνοντας ότι «δεν είναι σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών, είναι στρατηγική ριζικής μεταβολής τους». Θα εξηγήσει ότι το Λαϊκό Μέτωπο είναι γραμμή ενεργού παρέμβασης, πίεσης, αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και όχι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης. Το αντίθετο.

Όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, θα υποστηρίξει ότι δεν έχουμε απλώς αναμόρφωση της παγκόσμιας τάξης, έχουμε παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή, και ότι «είμαστε αντιμέτωποι με τον φασισμό της εποχής μας».

Θα υπογραμμίσει τον κίνδυνο ότι οι επόμενες εκλογές μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς.

Όσο για τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και Αριστεράς, θα υποστηρίξει ότι «κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς· οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

20:01 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για έργα στην Αττική – Τι αποφασίστηκε

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Σ...
19:42 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: «Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας»

Έκκληση στους ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν αύριο στις Βρυξέλλες να στηρίξουν την στρατηγική ...
18:16 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος από την Άνω Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα τις π...
17:25 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος για κακοκαιρία: Η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε – Είναι επικίνδυνοι

Κριτική στην κυβέρνηση για τους δύο νεκρούς από τη χθεσινή θεομηνία και τις ζημιές που προκλήθ...
