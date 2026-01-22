Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Την αναγκαιότητα του Λαϊκού Μετώπου αναμένεται να υπογραμμίσει ο Αλέξης Χαρίτσης

Με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, αρχίζει σήμερα το απόγευμα στο ΣΕΦ, το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Χαρίτσης θα επισημάνει έξι βασικά σημεία:

Κατ’ αρχήν ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του και ότι «στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο».

Θα επαναλάβει την πρότασή του για το Λαϊκό Μέτωπο, σημειώνοντας ότι «δεν είναι σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών, είναι στρατηγική ριζικής μεταβολής τους». Θα εξηγήσει ότι το Λαϊκό Μέτωπο είναι γραμμή ενεργού παρέμβασης, πίεσης, αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και όχι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης. Το αντίθετο.

Όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, θα υποστηρίξει ότι δεν έχουμε απλώς αναμόρφωση της παγκόσμιας τάξης, έχουμε παγκόσμια καθεστωτική αλλαγή, και ότι «είμαστε αντιμέτωποι με τον φασισμό της εποχής μας».

Θα υπογραμμίσει τον κίνδυνο ότι οι επόμενες εκλογές μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς.

Όσο για τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και Αριστεράς, θα υποστηρίξει ότι «κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς· οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ