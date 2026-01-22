Άνοιξαν ξανά οι ουρανοί στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μετά τις χθεσινές καταιγίδες που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και τον θάνατο μιας γυναίκας στην Άνω Γλυφάδα, η Αττική δοκιμάζεται ξανά, καθώς από το απόγευμα της Πέμπτης καταγράφονται σφοδρές βροχοπτώσεις στο Λεκανοπέδιο. Αυτή την ώρα βρέχει έντονα κυρίως στα δυτικά και νότια προάστια, καθώς στον Πειραιά.

Προειδοποίηση για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες, απηύθυνε νωρίτερα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στα social media. Όπως υπογραμμίζει, τα φαινόμενα ίσως να είναι τοπικά έντονα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, αλλά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει, δε, ότι ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι και ο νομός Αττικής, καλώντας όλους να είναι προσεκτικοί. Kαι η μετεωρολόγος Νικολέττα Ζιακοπούλου προειδοποίησε για έναν νέο κύμα βροχών τις επόμενες ώρες στην Αττική.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σημειώνεται πως παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε την Πέμπτη (22/01) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, λόγω των καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή.

