Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Δάκρυα χαράς για τον «Boro» – Βρέθηκε ο σκύλος που αγνοείτο για 4 ημέρες

Enikos Newsroom

διεθνή

Δάκρυα χαράς για τον «Μπόρο», τον σκύλο που αγνοείτο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής στη νότια Ισπανία. Πυροσβέστες εντόπισαν και διέσωσαν σήμερα τον σκύλο, δίνοντάς τον πίσω στους κηδεμόνες του, σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω του εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 45 νεκρούς της τραγωδίας.

Ο «Μπόρο», μια διασταύρωση ράτσας σνάουτσερ και σκύλου νερού, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την κηδεμόνα του, Άνα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί το σκυλί.

AP/Manu Fernandez

«Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Έκτοτε, το σκυλί επανασυνδέθηκε με τους συγγενείς. «Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας.

 

 

 

