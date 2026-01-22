Αττική: Νέες πανοραμικές εικόνες από την Βάρη που έχει «βυθιστεί» στη λάσπη μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ, ΒΑΡΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Νέες πανοραμικές εικόνες απόλυτης καταστροφής βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή της Βάρης στην Αττική, που «χτυπήθηκε» από την μανία της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε την χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στην περιοχή και έπεσαν πάνω σε κολόνες, σπίτια γέμισαν λάσπη, και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα ακραία φαινόμενα έχουν, πλέον, κοπάσει και οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή

Όπως έγινε γνωστό από το μεσημέρι, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε τις νέες πανοραμικές λήψεις από την περιοχή της Βάρης που «βυθίστηκε» στη λάσπη:

