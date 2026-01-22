Κακοκαιρία στην Αττική: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Γλυφάδας   

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες απο την Βάρη:

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο δήμος Γλυφάδας

Σημειώνεται ότι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Γλυφάδας, όπου χθες το βράδυ η 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί με την 56χρονη, έσπευσαν να την βοηθήσουν και προσπάθησαν να την τραβήξουν από το κάτω μέρος του οχήματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά το κεφάλι της ήταν κάτω από το νερό.

Εικόνες καταστροφής στην Γλυφάδα: