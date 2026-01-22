Κακοκαιρία στην Αττική: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Γλυφάδας   

Σύνοψη από το

  • Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.
  • Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Γλυφάδας, όπου μια 56χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, παρασυρόμενη από ορμητικό χείμαρρο.
  • Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών των καιρικών φαινομένων και θα ισχύσει για 3 μήνες, έως τις 21 Απριλίου 2026.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βάρη, κακοκαιρία, Αττική

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Άνω Γλυφάδα: Η επόμενη ημέρα της φονικής κακοκαιρίας – «Η απόλυτη καταστροφή» – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες απο την Βάρη:

Βάρη, κακοκαιρία, Αττική

Βάρη, κακοκαιρία, Αττική

Βάρη, κακοκαιρία, Αττική

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο δήμος Γλυφάδας

Σημειώνεται ότι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Γλυφάδας, όπου χθες το βράδυ η 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί με την 56χρονη, έσπευσαν να την βοηθήσουν και προσπάθησαν να την τραβήξουν από το κάτω μέρος του οχήματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά το κεφάλι της ήταν κάτω από το νερό.

Εικόνες καταστροφής στην Γλυφάδα:

 

 

16:47 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

