Αντρέι Μπάμπις: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο 617 ευρώ για να δει πού είναι η Γροιλανδία – Χαμός στα social media

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αντρέι Μπάμπις

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, μπήκε στο στόχαστρο χρηστών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που δεν δίστασαν να τον χλευάσουν αφού ανακοίνωσε ο ίδιος ότι αγόρασε μια πανάκριβη υδρόγειο σφαίρα για να δει πού βρίσκεται η… Γροιλανδία.

«Αγόρασα αυτήν την υδρόγειο έναντι 15.000 κορωνών (617 ευρώ), μια ωραία, μεγάλη υδρόγειο, για να δω πού ακριβώς βρίσκεται η Γροιλανδία» είπε ο Μπάμπις σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η θέση της κυβέρνησής του για τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου επί αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Την Τρίτη ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» δισεκατομμυριούχος πήγε ακόμη πιο μακριά, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Facebook όπου έπλεκε το εγκώμιο της υδρογείου σφαίρας σε σύγκριση με τους «επίπεδους» χάρτες που ισχυρίζεται ότι διαστρεβλώνουν τη γεωγραφική πραγματικότητα.

«Σε αυτήν την ωραία υδρόγειο μπορούμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος της Γροιλανδίας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», πρόσθεσε.

Οι χρήστες των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης δεν του χαρίστηκαν και δεν άργησαν να τον χλευάσουν, τόσο για την τιμή της υδρογείου –δεκαπλάσια από αυτήν που κοστίζουν συνήθως τα αντικείμενα αυτά στην Τσεχία (400-1.000 κορώνες)– αλλά και για τις δηλώσεις του.

«Οι απατεώνες ξαναχτυπούν. Πούλησαν μια υδρόγειο σε έναν αφελή συνταξιούχο έναντι 15.000 κορωνών», γράφει στη λεζάντα μια γελοιογραφία. Ο χρήστης «BezeLzi» (Χωρίς Ψέματα) στην πλατφόρμα Χ προτείνει στον Μπάμπις να αναζητήσει στην υδρόγειο την Ουκρανία «για να μάθει πόσο κοντά είναι ο πόλεμος». Ο Τσέχος πρωθυπουργός επιδιώκει να μειώσει τη βοήθεια που στέλνει η χώρα του στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Οντρέι Σβέντα, έναν εκπρόσωπο του ιστότοπου σύγκρισης τιμών Heureka, τις τελευταίες ημέρες οι Τσέχοι αναζητούν στο διαδίκτυο υδρογείους. «Από τη Δευτέρα καταγράψαμε αύξηση 420%» στην αναζήτηση αυτή, σχολίασε.

Ο 71χρονος Μπάμπις επέστρεψε στην εξουσία τον Δεκέμβριο, επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του κόμματός του, του ΑΝΟ, του δεξιού «Η φωνή των αυτοκινητιστών» και του ακροδεξιού SPD.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έγκριση επαναπροκήρυξης 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

ΠΟΕΔΗΝ: Επικίνδυνη διακομιδή από τον Πόρο στο «Αττικόν» χωρίς ιατρική συνοδεία

Χρυσός: Η Goldman Sachs ανεβάζει τον πήχη για την τιμή του για το 2026

ΑΠΔ: Ποιες μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμα και μέχρι πότε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:04 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασού...
16:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ρούτε: Πρότεινε την παροχή στις βάσεις των ΗΠΑ στην Γροιλανδία καθεστώτος ανάλογου προς αυτό που έχουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε τη μεταβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της ...
16:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Αύριο η τριμερής Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, «σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου – Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

Σκληρή κριτική στην Ευρώπη άσκησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του σήμερα στο Νταβός, επι...
15:45 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ντάβος: Ο Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα – Οι τέσσερις φάσεις του «Master Plan» 25 δισ. δολαρίων

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρετ Κούσνερ, παρουσίασε το όραμά του για τη Γάζα στη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι