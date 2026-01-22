«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο

Πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’αγαπώ». Πρωταγωνιστές είναι τα «Τρία Μπαμπαδάκια» – ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής. Τρεις εντελώς διαφορετικοί μπαμπάδες αλλά με μία κοινή καθημερινή στάση: την είσοδο του νηπιαγωγείου.

Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα.

Ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) είναι ο «τέλειος» οικογενειάρχης, αυτός που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με τη πρώην γυναίκα του, Βιργινία και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη Στέλλα, τη νέα του σύντροφο.

Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης) έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, σε μια μάχη αγάπης, ορίων και δεύτερων ευκαιριών.

Μέσα από διασκεδαστικές, συναισθηματικές αλλά κυρίως «μπαμπαδίσιες» καταστάσεις, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» φωτίζει με χιούμορ και συναίσθημα μια πλευρά της οικογένειας που σπάνια μπαίνει στο επίκεντρο: τον πατέρα της νέας εποχής. Γιατί όλοι ξέρουμε τι «πρέπει» να κάνει μια μητέρα αλλά o πατέρας; Υπάρχει «πατρικό ένστικτο»; Κι αν ναι, πότε θα λειτουργήσει; Και μέχρι τότε, μήπως μπορεί κάποιος να τους δώσει ένα εγχειρίδιο ή να φτιάξει ένα ΑΙ Πατρότητας για να ξέρουν πώς θα βγάλουν τη μέρα;

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» είναι μια σειρά για μπαμπάδες που μαθαίνουν στην πορεία. Για τις φιλίες που γεννιούνται απρόσμενα. Για τα λάθη που γίνονται αγκαλιές. Και για εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη λέξη «μπαμπάς» την πιο τρυφερή του κόσμου.

Δείτε το trailer

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα. Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media