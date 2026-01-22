Βελόπουλος για κακοκαιρία: Η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε – Είναι επικίνδυνοι

Σύνοψη από το

  • Κριτική στην κυβέρνηση για τους δύο νεκρούς από τη χθεσινή θεομηνία και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
  • Η κυβέρνηση δικαιολογήθηκε πως «έπεσε σε μία ημέρα το νερό ενός μήνα», με τον κ. Βελόπουλο να αντιτείνει ότι με ταμιευτήρες θα είχαν αντιμετωπιστεί ζητήματα λειψυδρίας και θα είχαν αποφευχθεί ζημιές και νεκροί.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως «Η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε, πάλι ήταν ανεύθυνη για όσα συμβαίνουν. Το θέμα δεν είναι ότι είναι ανεύθυνοι, το θέμα είναι πως είναι επικίνδυνοι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
Πηγή: INTIME

Κριτική στην κυβέρνηση για τους δύο νεκρούς από τη χθεσινή θεομηνία και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με σημερινή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει:

«Χθες ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές. Διότι όπως δικαιολογήθηκε η κυβέρνηση για τους δύο νεκρούς και όλες τις ζημιές που έγιναν, έπεσε σε μία ημέρα το νερό ενός μήνα, γι’ αυτό και πλημμύρισε η Αθήνα και είχαμε καταστροφές. Εάν υπήρχαν ταμιευτήρες, με τόσο νερό που έπεσε, θα είχαμε αντιμετωπίσει τουλάχιστον το ζήτημα της λειψυδρίας και ίσως να είχαμε αποφύγει τις ζημιές και κυρίως τους νεκρούς. Η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε, πάλι ήταν ανεύθυνη για όσα συμβαίνουν. Το θέμα δεν είναι ότι είναι ανεύθυνοι, το θέμα είναι πως είναι επικίνδυνοι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έγκριση επαναπροκήρυξης 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

ΠΟΕΔΗΝ: Επικίνδυνη διακομιδή από τον Πόρο στο «Αττικόν» χωρίς ιατρική συνοδεία

Χρυσός: Η Goldman Sachs ανεβάζει τον πήχη για την τιμή του για το 2026

ΑΠΔ: Ποιες μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμα και μέχρι πότε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:28 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Την αναγκαιότητα του Λαϊκού Μετώπου αναμένεται να υπογραμμίσει ο Αλέξης Χαρίτσης

Με την εισήγηση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, αρχίζει σήμερα το απόγευμα στο ΣΕΦ, τ...
18:16 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος από την Άνω Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα τις π...
15:50 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Καλαματιανός στον Realfm 97,8: Οι λογικές του «νταή» και η επιβολή του νόμου του ισχυρού μας βρίσκουν αντίθετους

Για την επιθετική στρατηγική Τραμπ, την κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και εκτεταμέ...
15:36 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Αποστολάκος: Υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας – Ο Οργανισμός είχε 1.500 υπαλλήλους και σήμερα 500

«Υπήρξαν μεμονωμένες όμως περιπτώσεις παραβατικότητας, δεν είχαν την μαζικότητα που εμφανίστηκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι