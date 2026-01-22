Βελόπουλος για κακοκαιρία: Η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε – Είναι επικίνδυνοι

Κριτική στην κυβέρνηση για τους δύο νεκρούς από τη χθεσινή θεομηνία και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με σημερινή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει:

«Χθες ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές. Διότι όπως δικαιολογήθηκε η κυβέρνηση για τους δύο νεκρούς και όλες τις ζημιές που έγιναν, έπεσε σε μία ημέρα το νερό ενός μήνα, γι’ αυτό και πλημμύρισε η Αθήνα και είχαμε καταστροφές. Εάν υπήρχαν ταμιευτήρες, με τόσο νερό που έπεσε, θα είχαμε αντιμετωπίσει τουλάχιστον το ζήτημα της λειψυδρίας και ίσως να είχαμε αποφύγει τις ζημιές και κυρίως τους νεκρούς. Η κυβέρνηση πάλι δεν ήξερε, πάλι δεν γνώριζε, πάλι ήταν ανεύθυνη για όσα συμβαίνουν. Το θέμα δεν είναι ότι είναι ανεύθυνοι, το θέμα είναι πως είναι επικίνδυνοι».