Μαίρη Βιδάλη για την απώλεια του γιου της: «Εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό – Βοηθάει πάνω από όλα η πίστη»

Την Μαίρη Βιδάλη υποδέχτηκε στην εκπομπή της η Φαίη Σκορδά, το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Η καταξιωμένη καλλιτέχνις κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στην απώλεια του γιου της, Καρόλου Βιδάλη. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί της ηθοποιού, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 19 Ιανουαρίου του 2025, ύστερα από μία σκληρή μάχη που έδωσε επί δύο χρόνια με τον καρκίνο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι, η Μαίρη Βιδάλη εξομολογήθηκε πως: «Είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί πιστεύω. Η πίστη βοηθάει πάρα πολύ! Απορώ πώς μπορούν να ξεπεράσουν ένα τέτοιο γεγονός, όπως αυτό που πέρασα εγώ στη ζωή μου, αν δεν έχουν πίστη. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Πίστευα πάντα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, πολύ περισσότερο και με βοηθάει πάρα πολύ.

Με βοηθάει και ένα άλλο στοιχείο. Από πολύ μικρή, αλλά και τώρα, έχω εξοικειωθεί με την έννοια του αποχωρισμού. Εννοώ του ζωντανού αποχωρισμού από αγαπημένους ανθρώπους. Βέβαια, λένε ότι ο ζωντανός αποχωρισμός δεν έχει παρηγοριά. Έχει! Ότι ξέρεις πως οι άνθρωποι μπορεί να είναι μακριά σου από επιλογή τους ή από καταστάσεις, αλλά είναι καλά. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όταν αγαπάς αυτό σε νοιάζει, να είναι καλά ο άλλος που αγαπάς! Άρα σκέφτομαι ότι είναι καλά».

«Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα»

«Δεν έχω κάποιον πνευματικό, είμαι μόνη μου. Ζω δυόμιση χρόνια εντελώς μόνη μου, αλλά δεν είμαι ποτέ μόνη μου αφού έχω τα παιδιά μου, την κόρη μου εννοώ, και τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου. Μου στάθηκε πάρα πολύ ο κλάδος. Δεν το περίμενα τόσο πολύ, γιατί ακόμα και άνθρωποι που δεν τους γνώριζα, εννοώ ότι δεν είχα φιλία μαζί τους, μου στάθηκαν πάρα πολύ. Νιώθω ευγνωμοσύνη και θα νιώθω πάντα για αυτή την περίοδο της ζωής μου», εξήγησε στη συνέχεια.

Σχετικά με τον ένα χρόνο που πέρασε από τον θάνατο του γιου της, η καταξιωμένη καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Για εσάς έχει περάσει ένας χρόνος, για εμένα και για την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Και κάποια φίλη που έχει “χάσει” το παιδί της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είπε: “Μετά τα 20 χρόνια θα είναι πιο εύκολο”. Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Πέρασε ο χρόνος, έκλεισε ο χρόνος προχθές, αλλά για εμάς είναι σαν χθες. Και εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό. Βοηθάει πάνω από όλα η πίστη».