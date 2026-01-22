Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από τον κόμβο Κ12.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Rthess.gr, φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός από τους τραυματίες που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα. Την ίδια ώρα ο άλλος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για ιατρική φροντίδα. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

 

σχολίασε κι εσύ

