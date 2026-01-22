«Το σόι σου» – Ευθύμης Ζησάκης: «Θα υπάρξει συνέχεια με τον Άρη και τη Μπέλα»

Ο Ευθύμης Ζησάκης, ο απρόβλεπτος Άρης από «Το σόι σου», ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για το ρόλο του και το αποψινό επεισόδιο στο οποίο συμμετέχει.

Αγαπά πολύ τους συντελεστές και τη σειρά και γι’ αυτό δεν θα μπορούσε να πει «όχι» στη συμμετοχή του «ήταν ένα μικρό reunion για όλους και περάσαμε πολύ ωραία στα γυρίσματα».

Όπως λέει, συζητούσαν όλοι για την επιστροφή της σειράς και άλλοι έλεγαν «θα πάει», άλλοι «δεν θα πάει». «Εν τέλει, ο κόσμος είναι αποφασισμένος και θεωρώ ότι είναι ένα αυθεντικό προϊόν. Η σειρά έχει αυτή την επιτυχία λόγω σχέσεων», καθώς πιστεύει ότι η πραγματική συμπάθεια βγαίνει στο αποτέλεσμα μιας δουλειάς.

Τι θα γίνει με την Μπέλα και τον Άρη, μετά το φιλί που είδαμε; «Με τη Μπέλα νομίζω θα υπάρξει συνέχεια, αλλά περιμένω κι εγώ να δω πού θα πάει».

«Μπαμπάκο έλεγα τον μπαμπά μου κι έτσι μπήκε και στη σειρά», θα πει για τη χαρακτηριστική ατάκα του Άρη.

Το αποψινό επεισόδιο είναι ανατρεπτικό «και θα ήθελα πολύ τη γνώμη του κόσμου. Από τον Άρη μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα».

Τι τον γοητεύει, όμως, στον χαρακτήρα του Άρη; «Είναι αυθόρμητος, ό,τι σκέφτεται το λέει, είναι παιδί, δεν έχει μεγαλώσει και δεν ξέρω αν θα μεγαλώσει και ποτέ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμένα, γιατί πάω σε μονοπάτια τα οποία έχω ξεπεράσει σαν άνθρωπος». Ο Άρης του θυμίζει τα εφηβικά του χρόνια, «ανυπομονώ να δω με ποιόν τρόπο θα σοβαρευτεί. Και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τη μετάβαση. Θα ήθελα να τον δω να βρίσκει τον εαυτό του και τα όριά του και να τον δω οικογενειάρχη», καταλήγει.

Δείτε τη συνέντευξη

«Το σόι σου» εκτάκτως απόψε στις 20:00.