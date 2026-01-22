Tραγωδία στην Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων στην Ανδαλουσία

Σύνοψη από το

  • Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 45.
  • «Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας τον εντοπισμό των τελευταίων αγνοουμένων.
  • Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, το οποίο ανατράπηκε μετά τη σύγκρουση. Ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία τρένο
Φωτογραφία: Reuters

Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των σορών καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έγκριση επαναπροκήρυξης 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

ΠΟΕΔΗΝ: Επικίνδυνη διακομιδή από τον Πόρο στο «Αττικόν» χωρίς ιατρική συνοδεία

Χρυσός: Η Goldman Sachs ανεβάζει τον πήχη για την τιμή του για το 2026

ΑΠΔ: Ποιες μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμα και μέχρι πότε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:04 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασού...
17:46 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αντρέι Μπάμπις: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο 617 ευρώ για να δει πού είναι η Γροιλανδία – Χαμός στα social media

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, μπήκε στο στόχαστρο χρηστών σε ιστότοπους κοινωνικ...
16:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ρούτε: Πρότεινε την παροχή στις βάσεις των ΗΠΑ στην Γροιλανδία καθεστώτος ανάλογου προς αυτό που έχουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε τη μεταβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της ...
16:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Αύριο η τριμερής Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, «σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου – Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

Σκληρή κριτική στην Ευρώπη άσκησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του σήμερα στο Νταβός, επι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι