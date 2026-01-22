Την Παρασκευή η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε την ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, θα τελεστεί η κηδεία του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, Ανδρέα Ευστρ. Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής Πραστού, στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενώ η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 το πρωί, ώστε συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο σημαιοφόρος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στο λιμανάκι του Παραλίου Άστρους, εν ώρα υπηρεσίας. Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα, στην κηδεία θα παραστούν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, τιμώντας τη μνήμη του άτυχου αξιωματικού.

Την ίδια στιγμή, πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων καταφθάνουν από φορείς, συναδέλφους και πολίτες, που εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον χαμό του σημαιοφόρου Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση το καθήκον του μέχρι την τελευταία στιγμή.