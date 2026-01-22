Την Παρασκευή η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε την ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας

  • Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, θα τελεστεί η κηδεία του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, Ανδρέα Ευστρ. Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας.
  • Η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής Πραστού, στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στην κηδεία θα παραστούν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.
  • Ο σημαιοφόρος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στο λιμανάκι του Παραλίου Άστρους, εν ώρα υπηρεσίας. Πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων καταφθάνουν από φορείς, συναδέλφους και πολίτες για τον χαμό του.
Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, θα τελεστεί η κηδεία του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, Ανδρέα Ευστρ. Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής Πραστού, στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενώ η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 το πρωί, ώστε συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο σημαιοφόρος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στο λιμανάκι του Παραλίου Άστρους, εν ώρα υπηρεσίας. Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα, στην κηδεία θα παραστούν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, τιμώντας τη μνήμη του άτυχου αξιωματικού.

Την ίδια στιγμή, πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων καταφθάνουν από φορείς, συναδέλφους και πολίτες, που εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον χαμό του σημαιοφόρου Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση το καθήκον του μέχρι την τελευταία στιγμή.

19:12 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άνοιξαν ξανά οι ουρανοί στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μετά τις χθεσινές καταιγίδες που προκάλεσ...
19:08 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: «Ήταν ένας άγγελος – Αγαπούσε πολύ τα παιδιά» λένε συνεργάτες της άτυχης 56χρονης

Η κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη τη χώρα μας και ιδιαίτερα περιοχές της Αττικής, στοίχισε τ...
18:44 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους

Τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) στην Ελευσίνα. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και...
18:40 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Νέες πανοραμικές εικόνες από την Βάρη που έχει «βυθιστεί» στη λάσπη μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας 

Νέες πανοραμικές εικόνες απόλυτης καταστροφής βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή ...
