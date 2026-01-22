Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – H απήχηση των κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί

Προβάδισμα 12,5 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην 3η θέση ανέβηκε η Πλεύση Ελευθερίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για το Mega.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 22,3% και το ΠΑΣΟΚ 9,8%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2%, η Ελληνική Λύση με 8,4%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3% και η Φωνή Λογικής με 2,6,% το ΜέΡΑ25 με 2,1%,η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 1,9%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,3%.

Οι συσπειρώσεις

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια συσπείρωση στο 64,2% έχοντας διαρροές προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και την επιλογή «Άλλο». Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, τα «άλλα κόμματα» και την αναποφάσιστη ψήφο. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί μια συσπείρωση 75,5% με διαρροές πρωτίστως προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία.

Η ΝΔ εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη απήχηση σε όσους δηλώνουν κεντροδεξιοί, μια πολιτική αυτοτοποθέτηση που ολοένα και περισσότερο ταυτίζεται μαζί της, λιγότερη σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει την ισχυρότερη παρουσία του στους κεντροαριστερούς και τους κεντρώους.

Όσο για την Πλεύση Ελευθερίας, η μεγαλύτερη απήχηση είναι στους αριστερούς, κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ είναι πολύ μικρή στους κεντροδεξίους (και κάπως καλύτερη στους δεξιούς).

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 28,5%

ΠΑΣΟΚ 12,5%

Πλεύση Ελευθερίας 10,7%

Ελληνική Λύση 11,6%

ΚΚΕ 8%

ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

Φωνή Λογικής 3,3%

ΜεΡΑ25 2,7%

Νέα Αριστερά 2,5%

ΝΙΚΗ 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,7%

Η πορεία της χώρας

Πάνω από τα δύο τρία των ερωτωμένων απαντούν ότι τα πράγματα πάνε στη λάθος κατεύθυνση και λιγότερο από ένα τρίτο ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ως προς το πώς ορίζουν υποκειμενικά την προσωπική τους κατάσταση οι ερωτώμενοι, το υψηλότερο ποσοστό παραμένει αυτό της απάντησης ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση, με μια μικρή άνοδο αυτών που υποστηρίζουν ότι είναι σε καλύτερη.

Ως προς τα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια και την οικονομία, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και το ποσοστό των απαντήσεων που αναφέρουν και την κρίση των θεσμών.

Οι πολίτες βαθμολογούν αρνητικά την κυβέρνηση σχεδόν τους τομείς της πολιτικής της, με μόνη εξαίρεση όπου έχει σχετικά θετικότερη αντιμετώπιση τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Όμως, οι πολίτες βγάζουν «κόκκινες κάρτες» και για την καθημερινότητα και για τα θέματα δημοκρατίας και θεσμών και για τα θέματα της οικονομίας.

Αρνητική παραμένει η βαθμολογία συνολικά της κυβέρνησης, όπου το 70% έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 25% θετική.

Αντίστοιχα η αξιολόγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει αρνητική, με το 68% να έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 27%. Και εδώ η μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις δεν ακυρώνει τη γενικά αρνητική εικόνα.

Αρνητική η αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Νίκου Ανδρουλάκη

Παράλληλα εξακολουθεί να κυριαρχεί μια πάρα πολύ αρνητική αποτίμηση για την αξιωματική αντιπολίτευση, με ένα σταθερό ποσοστό 81% αρνητικών γνωμών σε όλες τις πρόσφατες έρευνες..

Η αρνητική αποτίμηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 79% αρνητικές γνώμες.

Ισχυρή υποστήριξη στους αγρότες και στις κινητοποιήσεις τους

Την ώρα που ολοκληρώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχει ενδιαφέρον ότι παρά την κυβερνητική προσπάθεια να παρουσιαστούν ως εχθρικές προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή κοινωνική υποστήριξη. Το 75% υποστηρίζει ότι τα αιτήματα είναι δίκαια, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική σε όλες τις κατηγορίες πολιτικής αυτοτοποθέτηση με την εξαίρεση των κεντροδεξιών και πλειοψηφική υποστήριξη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Αντίστοιχα, τα μπλόκα αντιμετωπίζονται ως δικαιολογημένη μορφή αγώνα από το 63% των ερωτηθέντων, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική από όσους αυτοτοποθετούνται στο κέντρο και αριστερότερα και πιο εχθρικούς τους κεντροδεξιούς, ενώ αντίστοιχα έχουν την υποστήριξη όλων των κοινωνικών κατηγοριών, με την εξαίρεση όσο αυτοτοποθετούνται στην ανώτερη τάξη.

Δημοφιλίες πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Αίτημα πολιτικής αλλαγής

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες εκτιμούν ότι πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές, με την τοποθέτηση αυτή να είναι πλειοψηφική μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί, κάτι που φαίνεται και στην κατανομή της πρόθεσης ψήφου όπου κατεξοχήν υπέρ των πρόωρων εκλογών είναι οι σχηματισμοί της αντιπολίτευσης αλλά κι όσοι επιλέγουν «λοιπά», ενώ διαιρεμένοι περίπου ισότιμα είναι οι αναποφάσιστοι.

Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι διατηρείται μεγάλο ποσοστό υπέρ της ανάγκης για πολιτική αλλαγή (61%) σε αντιπαραβολή με το αίτημα πολιτικής σταθερότητας. Το αίτημα πολιτικής αλλαγής έχει σαφή πλειοψηφία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι, το αίτημα της σταθερότητας εκφράζει πρωτίστως τους κεντροδεξιούς και ακόμη και μεταξύ των δεξιών υπάρχει ισχυρό αίτημα αλλαγής. Η πολιτική σταθερότητα κατεξοχήν είναι το αίτημα των ψηφοφόρων της ΝΔ και ενός μέρους του ακροατηρίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ η πολιτική αλλαγή είναι το σημείο αφετηρίας των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης.

Η απήχηση των κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τη δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτι που σημαίνει ότι είναι η δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ανακοινώσει πρόγραμμα, οργανωτική μορφή και ηγεσία.

Το κόμμα Τσίπρα

Ως προς ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ένα 10% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%, με ένα 66% να δηλώνει ότι είναι απίθανο να το ψηφίσει. Ισχυρότερη απήχηση μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και την κεντροαριστερά αλλά και το κέντρο.

Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νέας Αριστεράς αλλά και των ψηφοφόρων του «Άλλου», τη άκυρης ψήφου, και των αναποφάσιστων.

Το κόμμα Σαμαρά

Ως προς ενδεχόμενο σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ένα 4% δηλώνει πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και ένα 7% που δηλώνει αρκετά πιθανό, άρα μια αφετηρία γύρω στο 11%. Ισχυρότερη παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους αλλά και στους κεντρώους.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει σημαντική απήχηση σε ψηφοφόρους προερχόμενους από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση αλλά και τους αναποφάσιστους. Αυτό σημαίνει ότι εάν αποφάσιζε να κάνει την κίνηση, τότε το πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά μεγάλο.

Το κόμμα Καρυστιανού

Όσο για ενδεχόμενο κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό (+2% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) να την ψηφίσει και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αρκετά ισχυρή δυνητική αφετηρία. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντρώων ψηφοφόρων, αλλά έχει ισχυρή παρουσία και μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων, έχοντας όμως και δεξιόστροφο ακροατήριο.

Η δυνητική επιρροή αυτή αφορά διάφορους σχηματισμούς: την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το Κίνημα Δημοκρατίας, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, όπως και όσους επιλέγουν το «Άλλο» και τους αναποφάσιστους.

Η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού