Champions League: Στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής ο Κωνσταντής Τζολάκης

Σύνοψη από το

  • Ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς των Πειραιωτών κόντρα στην Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League, αναδεικνυόμενος σε MVP της αναμέτρησης.
  • Η UEFA τον συμπεριέλαβε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής, αναγνωρίζοντας την παρουσία του ανάμεσα στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εβδομάδας.
  • Με την ένταξή του στην κορυφαία ενδεκάδα της UEFA, ο Τζολάκης συγκαταλέγεται πλέον στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εβδομάδας, δίπλα σε αναγνωρισμένα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Champions League: Στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής ο Κωνσταντής Τζολάκης

Μία σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς των Πειραιωτών κόντρα στην Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Ο Χανιώτης πορτιέρε ήταν από τους κορυφαίους στο παιχνίδι με τις «ασπιρίνες» γι’ αυτό τον λόγο και αναδείχθηκε σε MVP της αναμέτρησης. Παράλληλα, η UEFA τον συμπεριέλαβε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής, αναγνωρίζοντας την παρουσία του ανάμεσα στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εβδομάδας.

Στην κορυφαία 11άδα της UEFA, μαζί με τον Τζολάκη, βρίσκονται οι Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Γκούντερσεν (Μπόντο Γκλιμτ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Τζαφαργκουλίγεφ (Καραμπάγκ), Τουράμ (Γιουβέντους), Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα), Ναβάρο (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) και Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Αττική – Στα 578 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του, πώς κατανέμονται

Επιθεώρηση Εργασίας: Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζόμενους ύστερα από παρέμβαση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:28 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs στου Champions League σύμφωνα με 4 εκατ. προσομοιώσεις υπερυπολογιστή

O Ολυμπιακός την ερχόμενη Τετάρτη (28/1) θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στην 8η-κα...
10:34 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλουν οι «αιώνιοι» – Οι αντίπαλοί τους

Μετά τις εντός έδρας νίκες τους επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός και ο Παν...
10:10 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ: Με ψυχολογία και φόρμα κόντρα στην Μπέτις

Κομβικής σημασίας στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στην ενδιάμεση φάση του Europa...
23:27 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 : Πανηγυρικά το «γαλανόλευκο» έξι στα έξι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία στο ευρωπαϊκό π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι