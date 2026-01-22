Champions League: Στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής ο Κωνσταντής Τζολάκης

Μία σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς των Πειραιωτών κόντρα στην Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Ο Χανιώτης πορτιέρε ήταν από τους κορυφαίους στο παιχνίδι με τις «ασπιρίνες» γι’ αυτό τον λόγο και αναδείχθηκε σε MVP της αναμέτρησης. Παράλληλα, η UEFA τον συμπεριέλαβε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής, αναγνωρίζοντας την παρουσία του ανάμεσα στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εβδομάδας.

Στην κορυφαία 11άδα της UEFA, μαζί με τον Τζολάκη, βρίσκονται οι Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Γκούντερσεν (Μπόντο Γκλιμτ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Τζαφαργκουλίγεφ (Καραμπάγκ), Τουράμ (Γιουβέντους), Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα), Ναβάρο (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) και Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας).