Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους

Τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) στην Ελευσίνα. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκροί εντός του σπιτιού τους στην οδό Χαριλάου.

Μαζί με τους δύο ηλικιωμένους, ηλικίας 79 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την αιτία θανάτου των ηλικιωμένων κάνουν λόγο για πιθανή δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις ύστερα από διαρροή υγραερίου, ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.