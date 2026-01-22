Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους

Σύνοψη από το

  • Δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 79 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) εντός του σπιτιού τους στην Ελευσίνα.
  • Μαζί τους εντοπίστηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά τους.
  • Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαρροή υγραερίου, ωστόσο, οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) στην Ελευσίνα. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκροί εντός του σπιτιού τους στην οδό Χαριλάου.

Μαζί με τους δύο ηλικιωμένους, ηλικίας 79 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την αιτία θανάτου των ηλικιωμένων κάνουν λόγο για πιθανή δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις ύστερα από διαρροή υγραερίου, ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Κεραμέως για επίδομα ασθενείας: Εξετάζεται η χορήγηση του σε ελεύθερους επαγγελματίες-Τι είπε για ασφαλιστικές εισφορές και...

Δημόσιο: Διευκρινίσεις για τους υπαλλήλους που μπορούν να μείνουν στην υπηρεσία τους και μετά τη συνταξιοδότηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:12 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άνοιξαν ξανά οι ουρανοί στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μετά τις χθεσινές καταιγίδες που προκάλεσ...
19:08 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: «Ήταν ένας άγγελος – Αγαπούσε πολύ τα παιδιά» λένε συνεργάτες της άτυχης 56χρονης

Η κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη τη χώρα μας και ιδιαίτερα περιοχές της Αττικής, στοίχισε τ...
18:40 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Νέες πανοραμικές εικόνες από την Βάρη που έχει «βυθιστεί» στη λάσπη μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας 

Νέες πανοραμικές εικόνες απόλυτης καταστροφής βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή ...
17:40 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: «Η θάλασσα είχε γίνει ένα με το χωριό» – Ζημιές στον οικισμό «Τρεις Εκκλησιές» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κρήτη ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αλλά και ο Τσούτσουρας υπολογίζουν το μέγεθος της καταστ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι