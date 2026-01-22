Ντόναλντ Τραμπ: Κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της JPMorgan Chase

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της JPMorgan Chase, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα για διακοπή τραπεζικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της τράπεζας, η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη από τον δικηγόρο του Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, στο δικαστήριο του Μαϊάμι στη Φλόριντα, εκ μέρους του προέδρου και αρκετών από τις εταιρείες του που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φιλοξενίας.

Η αγωγή αναφέρει ότι «παρά το γεγονός ότι η JPMorgan ισχυρίζεται πως τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας της, τον παραβίασε καταργώντας μονομερώς – χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση – αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντος».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει το περασμένο Σαββατοκύριακο πως σκόπευε να μηνύσει την JPMorgan μέσα στις επόμενες εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της τράπεζας να σταματήσει τη συνεργασία μαζί του σχετίζεται με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Απαντώντας στην αγωγή, η JPMorgan Chase εξέφρασε τη λύπη της για τη νομική ενέργεια, αλλά υπογράμμισε ότι «η αγωγή δεν έχει βάση». Σε δήλωσή της ανέφερε: «Σεβόμαστε το δικαίωμα του Προέδρου να μας μηνύσει και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Δεν κλείνουμε λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Το πράττουμε όταν υπάρχει νομικός ή κανονιστικός κίνδυνος για την εταιρεία». Η τράπεζα πρόσθεσε ότι συχνά οι κανονισμοί την υποχρεώνουν να προχωρά σε τέτοιες αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κατά των New York Times, αντιδρώντας σε δημοσκόπηση που καταγράφει πτώση της δημοτικότητάς του. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως η δημοσκόπηση των Times σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Siena «θα προστεθεί στη μήνυση κατά των αποτυχημένων New York Times». Όπως σημείωσε, «θα λογοδοτήσουν πλήρως για όλα τα ριζοσπαστικά αριστερά ψέματα και τις παρανομίες τους».

Η έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, δείχνει ότι μόλις το 40% των Αμερικανών εγκρίνει την προεδρία Τραμπ, ποσοστό που συνάδει με άλλες πρόσφατες μετρήσεις, οι οποίες καταγράφουν πτωτική πορεία της δημοτικότητάς του, περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των εταιρειών δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι «ψεύτικες» μετρήσεις κοινής γνώμης θα έπρεπε να διώκονται ποινικά. «Η ψεύτικη και δόλια δημοσκοπική έρευνα θα έπρεπε, ουσιαστικά, να αποτελεί ποινικό αδίκημα», έγραψε χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του.