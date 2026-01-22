Ολυμπιακός: Έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs στου Champions League σύμφωνα με 4 εκατ. προσομοιώσεις υπερυπολογιστή

O Ολυμπιακός την ερχόμενη Τετάρτη (28/1) θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στην 8η-και τελευταία- αγωνιστική της League phase του Champions League, στοχεύοντας την ευρωπαϊκή του συνέχεια στα playoffs της νοκ άουτ φάσης της διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας, καταλαμβάνει την 24η και τελευταία θέση που δίνει εισιτήριο συνέχειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τεσσάρων εκατομμυρίων προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από έναν υπερυπολογιστή, που δημοσιεύθηκαν από την ιστοσελίδα «MisterChip», η οποία ειδικεύεται στις στατιστικές ποδοσφαίρου, αποκαλύπτεται ότι ο Ολυμπιακός έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs έναντι 46% αποκλεισμού.

 

