Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Aγχώθηκε, αλλά έσπασε την «κατάρα» στην Πόλη

Το… αψεγάδιαστο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, όταν προηγήθηκε με 17 πόντους (31-48), επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να αντέξουν στην πίεση της Αναντολού Εφές στο δεύτερο και να φτάσουν στο «διπλό» με 74-68 στην Κωνσταντινούπολη, για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Εφές μετά το 2017.

Με ρεκόρ 15-8 (χρωστάει το ματς με τη Φενερμπαχτσέ), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει το κυνήγι της εξάδας, ενώ οι Τούρκοι υπέστησαν την 8η διαδοχική ήττα τους (ρεκόρ 6-18).

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ, ξεκινώντας με ένα σερί 8-0 με δύο εύστοχα τρίποντα του Ντόρσεϊ. Ο Βεζένκοφ με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-11, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν προσωρινά λύσεις με πέντε διαδοχικούς πόντους του Οσμάνι (7-11). Βεζένκοφ και Γουόκαπ σκόραραν για τον Ολυμπιακό (7-17), Μπαμπ και Ντόζιερ για την Εφές (12-17), με τους “ερυθρόλευκους” να κλείνουν πολύ θετικά το πρώτο δεκάλεπτο (13-25 με έξι συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοφ).

Οι Περαιώτες διατήρησαν ακέραιη την εικόνα τους και με αρκετά νέα πρόσωπα στην πεντάδα, με τον Φουρνιέ να “τρέχει” ιδανικά την επίθεση και τους συμπαίκτες του να είναι αποτελεσματικοί. Ο Σέιμπεν Λι κέρδισε αρκετές βολές, Χολ και Κάι Τζόουνς έβρισκαν εύκολα καλάθια στην “καρδιά” της αντίπαλης ρακέτας (19-31, 25-37), ενώ ο Πίτερς με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 14 (29-43). Ο Γουόρντ πήγες δύο φορές στη γραμμή των βολών στο φινάλε του πρώτου μέρους, ευστοχώντας σε δύο από τις τέσσερις συνολικά βολές, και ο Πίτερς με μία ακόμη, ύστερα από τεχνική ποινή, διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου (31-48).

Ο Ντόζιερ επέστρεψε “ζεστός” από τα αποδυτήρια και ήταν ο κύριος λόγος που η Εφές πλησίασε στους οκτώ, με δικό του σουτ από μέση απόσταση στο 25΄ (42-50). Σα να μην έφτανε αυτό, ο Οσμάνι με τρίποντο μείωσε στους πέντε, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Χολ με κάρφωμα έδωσε “ανάσα” στους φιλοξενούμενους και ο Γουόρντ έφερε την απόσταση στους εννέα (47-56) δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 51-58.

Οι Τούρκοι πλησίασαν στους πέντε στις αρχές της τέταρτης περιόδου με τον Βάιλερ-Μπαμ στον αιφνιδιασμό (55-60) και έγιναν ακόμη πιο απειλητικοί στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν ο Σέιμπεν Λι έβαλε πέντε κρίσιμους πόντους για το 61-63. Ο Γουόκαπ έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 61-67, ο Βεζένκοφ “έγραψε” το 61-69 και ο Ντόρσεϊ το 61-71, με τον Ολυμπιακό να μένει ψύχραιμος και να εξασφαλίζει μια ακόμη σημαντική νίκη.