Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο. Ο φερόμενος ως δράστης, ουκρανικής καταγωγής και 49 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Μόναχο από τις γερμανικές Αρχές κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αρχικά είχε θεωρηθεί ως ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο 49χρονος επιχείρησε να το παρουσιάσει ως τέτοιο. Μάλιστα, για εβδομάδες η υπόθεση έμοιαζε να έχει κλείσει.

Όλα ξεκίνησαν με μία εξαφάνιση, αυτή του θύματος. Στη συνέχεια βρέθηκε το άψυχο σώμα του Τσιαντή σε χαράδρα δίπλα σε ένα δίκυκλο. Όμως αυτό που αρχικά έμοιαζε «συμβατό» με τροχαίο, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ένα σκηνικό που σύμφωνα με τα στοιχεία στήθηκε για να παραπλανήσει τις αρχές, όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική».

Η δήλωση εξαφάνισης

Απογευματινές ώρες της 03/05/2025 δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή, ο οποίος φερόταν να αγνοείται από απογευματινές ώρες της 01/05/2025. Η δήλωση έγινε από τη σύζυγό του, 40χρονη υπήκοο Λευκορωσίας.

Στο αρχικό στάδιο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε σενάρια, όπως προσωπική πίεση, κατάσταση υγείας και συμπεριφορές που ερμηνεύτηκαν ως ψυχολογική αστάθεια. Παράλληλα είχαν προηγηθεί καταγραφές που τροφοδοτούσαν την εικόνα ενός ανθρώπου σε ένταση με το περιβάλλον του, καθώς τον Απρίλιο, περίπου έναν μήνα πριν το έγκλημα, είχε καταγγείλει κλοπή στο ΑΤ Ιαλυσού, καταγγελία που αργότερα πήρε άλλη τροπή.

Στις 20:00 της 07/05/2025 αστυνομικοί με συνδρομή εθελοντών του Silver Alert εντόπισαν σε γκρεμό παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Παστίδας Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια, το πτώμα του 64χρονου και τη μοτοσικλέτα που είχε μισθώσει. Η εικόνα της χαράδρας με το δίκυκλο δίπλα στο σώμα, χωρίς άμεσα εμφανή σημάδια σύγκρουσης, λειτούργησε υπέρ του σεναρίου του ατυχήματος.

Όμως, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς από την αρχική έρευνα προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι η εξαφάνιση οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Έτσι, στις 15/05/2025 η Υποδιεύθυνση επέστρεψε την υπόθεση στο ΑΤ Ιαλυσού για συνέχιση της προανάκρισης. Από εκεί και μετά ξεκίνησε ο συνδυασμός ενδείξεων, ένορκων καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, υπήρξαν άρσεις τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, άρση απορρήτου ψηφιακού πειστηρίου, ηλεκτρονικά ίχνη, καταγεγραμμένες συνομιλίες, πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστική τοξικολογική εξέταση. Με αυτή τη συνδυαστική μελέτη, οι αρχές κατέληξαν ότι ο θάνατος οφείλεται σε ανθρωποκτονία με πρόθεση και προσδιόρισαν συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο τέλεσης, από 20:40 της 01/05/2025 έως 03:14 της 02/05/2025, όπως γράφει η “δημοκρατική”.

Η μηχανή, τα κλειδιά και η «μηδενική» πιθανότητα του ατυχήματος – Το μήνυμα στη σύζυγο

Από τα πιο καθοριστικά στοιχεία είναι τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης για τη μοτοσικλέτα και τη θέση των αντικειμένων.

Σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνώμονα, η μοτοσικλέτα βρέθηκε σβησμένη, τα κλειδιά ήταν πεταμένα λίγα μέτρα πιο δίπλα και η μηχανή ήταν πάνω στο πτώμα. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό σε τροχαίο χαρακτηρίζεται «μηδενική». Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι ο δράστης πέταξε πρώτα τη σορό στη χαράδρα, στη συνέχεια έριξε τη μηχανή από πάνω και τέλος πέταξε τα κλειδιά.

Δεύτερο κομβικό στοιχείο ήταν ένα μήνυμα που στάλθηκε την ημέρα της εξαφάνισης από το κινητό του θύματος προς τη σύζυγό του. Την 1η Μαΐου 2025, στις 14:19, η Λευκορωσίδα σύζυγος του Τσιαντή λαμβάνει ένα μήνυμα:

«Χρόνια πολλά, καλό μήνα, είμαι με παρέα στη Λίνδο, τα λέμε το απόγευμα».

Το μήνυμα περιείχε κόμματα στη σύνταξη, λεπτομέρεια που σύμφωνα με μαρτυρίες δεν αντιστοιχούσε στον τρόπο που έγραφε το θύμα. Η αστυνομική εκτίμηση είναι ότι το μήνυμα εστάλη από τον δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε ότι ήταν το θύμα, επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο και να απομακρύνει την πίεση των πρώτων ωρών. Το μήνυμα “έδεσε” με τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και κινήσεις της συσκευής.

Επιπλέον το θύμα είχε είχε καταγγείλει τον Απρίλιο του 2025, δύο διαρρήξεις στο σπίτι του, από όπου κλάπηκαν 20.000 ευρώ, κυνηγετικά όπλα και ένας χρυσός στύλος αξίας 7.500 ευρώ. Ο ξενοδόχος είχε κατονομάσει δύο Ουκρανούς ως δράστες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ουκρανός.

Βίντεο, άρσεις απορρήτου και αντιφάσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο βιντεοληπτικό υλικό στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Ο 49χρονος υπήκοος Ουκρανίας, που κατηγορείται πλέον για τον φόνο του Τσιαντή, είχε δώσει κατάθεση στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να επικαλέστηκε ισχυρισμούς που διαψεύστηκαν στην πορεία.

Παράλληλα, από μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε ότι ο ίδιος έκανε εργασίες κυρίως υδραυλικές για ξενοδόχο, με τον οποίο φέρεται να είχε έρθει σε σύγκρουση.

Στις αρχές έφτασε η πληροφορία ότι την ημέρα της εξαφάνισης το θύμα είχε βρεθεί σε μεζεδοπωλείο κοντά στην περιοχή ανεύρεσης μαζί με τον υπήκοο Ουκρανίας. Ο Τσιαντής δεν κατανάλωσε αλκοόλ, γεγονός που καταρρίπτει το σενάριο του «μεθυσμένου οδηγού». Η πτώση στον γκρεμό υπολογίζεται πως έγινε στις 23:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας με τον δράστη να ρίχνει τον ξενοδόχο μαζί με τη μοτοσικλέτα του στο κενό έξω από την Παστίδα για να φανεί ως ατύχημα.

Ο 49χρονος Ουκρανός μετά από πολυήμερες έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι έφυγε από το σημείο με ταξί, με τον οδηγό να τον αναγνωρίζει αργότερα στις καταθέσεις.

Για να καλύψει τα ίχνη του πραγματοποιεί και μια «στημένη» κλήση στις 7 Μαΐου από το τηλέφωνο μιας γυναίκας όπου ανώνυμα ο Ουκρανός υπέδειξε το σημείο της μοτοσικλέτας, σε μια προσπάθεια να «κλείσει» η υπόθεση ως τροχαίο.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο δράστης μαζί με το θύμα βρισκόταν σε μια διαρκή αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο 64χρονος με το ξενοδοχείο που είχε στην κατοχή του στην Κρεμαστή. Ο Ουκρανός φέρεται να επεδίωκε τη σύνταξη ενός ψευδούς εγγράφου, το οποίο θα του επέτρεπε να ιδιοποιηθεί την περιουσία του 64χρονου μετά τον θάνατό του.

Όταν ο κλοιός άρχισε να κλείνει όλο και περισσότερο γύρω από τον Ουκρανό, ο 49χρονος κλήθηκε στην αστυνομία και πριν εμφανιστεί στις αρχές φρόντισε να αλλάξει την τηλεφωνική του συσκευή θέλοντας έτσι να κρύψει κομβικής σημασίας στοιχεία για την υπόθεση. Ο Ουκρανός βλέποντας πως πλέον η αστυνομία είναι ένα βήμα πριν τη σύλληψή του στις 13 Νοεμβρίου 2025, έφυγε από τη Ρόδο με πλοίο, και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σημειώνεται ότι ο 49χρονος υπήκοος Ουκρανίας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Ειδικότερα, μετέφερε την 1η Νοεμβρίου 2023 με ενοικιαζόμενο όχημα και αποβίβασε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου παράτυπους μετανάστες. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν τότε άμεσα στο σημείο και έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν το όχημα, το ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Είχε μάλιστα κριθεί προσωρινά κρατούμενος.