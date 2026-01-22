Ελευσίνα: Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι 2 ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελευσίνα, νεκροί ηλικιωμένοι

Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι 2 άτυχοι ηλικιωμένοι, στο σπίτι τους στην οδό Χαριλάου στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας και η γυναίκα, ηλικίας 79 ετών και οι δύο, έχασαν τις ζωές του από τις αναθυμιάσεις διαρροής φιάλης υγραερίου, ενώ όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, νεκρά βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και τα δύο σκυλιά του άτυχου ζευγαριού.

Παράλληλα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, η κόρη του ζευγαριού μετέβη σπίτι τους καθώς ανησυχούσε, αφού προσπαθούσε από νωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα. Αφού τους εντόπισε νεκρούς, κάλεσε ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Ελευσίνα, νεκροί ηλικιωμένοι

Ελευσίνα, νεκροί ηλικιωμένοι

Ελευσίνα, νεκροί ηλικιωμένοι

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Αττική – Στα 578 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του, πώς κατανέμονται

Επιθεώρηση Εργασίας: Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζόμενους ύστερα από παρέμβαση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο. Ο φερόμενος ως δ...
20:24 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Σάρωσε την Τήλο η κακοκαιρία: Ξηλώθηκαν δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις – «Δεν εστάλη 112, ευτύχημα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει στο enikos.gr η δήμαρχος

Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε σε πολλές περιοχές της χώρας η επέλαση της κακοκαιρίας που ...
20:15 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άνω Γλυφάδα: «Την αρπάξαμε πριν την παρασύρει το νερό» λέει ο άνδρας που έσωσε ηλικιωμένη από ορμητικό χείμαρρο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Άνω Γλυφάδα επλήγη ιδιαίτερα από τη χτεσινή κακοκαιρία. Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσει ...
19:12 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άνοιξαν ξανά οι ουρανοί στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μετά τις χθεσινές καταιγίδες που προκάλεσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι