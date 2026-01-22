Ελευσίνα: Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι 2 ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου – ΦΩΤΟ 

Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι 2 άτυχοι ηλικιωμένοι, στο σπίτι τους στην οδό Χαριλάου στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας και η γυναίκα, ηλικίας 79 ετών και οι δύο, έχασαν τις ζωές του από τις αναθυμιάσεις διαρροής φιάλης υγραερίου, ενώ όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, νεκρά βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και τα δύο σκυλιά του άτυχου ζευγαριού.

Παράλληλα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, η κόρη του ζευγαριού μετέβη σπίτι τους καθώς ανησυχούσε, αφού προσπαθούσε από νωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα. Αφού τους εντόπισε νεκρούς, κάλεσε ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: