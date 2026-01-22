Σύνοδος Κορυφής – Μητσοτάκης: «Ναι» στη συμμετοχή των 13 χωρών στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αλλά μόνο για τη Γάζα

«Η πρόταση μου θα είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί» ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνη στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει έντονα ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα νέο ΟΗΕ που να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τον ΟΗΕ» πρόσθεσε.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ, πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις του δείχνουν το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αφορούν μόνο τους κατοίκους της. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι Αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτά όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις ηνωμένες πολιτείες και πιστεύω οτι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο συμβούλιο της ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, τόσο η Ελλάδα όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δύο εξαιρέσεις έχουν εκφράσει κάποιος πιστεύω λογικούς προβληματισμούς, καθώς το συμβούλιο Ειρήνης όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά η πρόταση μου θα είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνη στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει έντονα ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα νέο ΟΗΕ που να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τον ΟΗΕ».

Μέρτς: «Ευγνώμων» για την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου» είπε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Μακρόν: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση»

Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε, η άτυπη σύνοδος κορυφής αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι «όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, οι εξελίξεις κινούνται με τάξη και ψυχραιμία». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έπειτα από μια εβδομάδα που ξεκίνησε με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και εμπορικές απειλές, η κατάσταση επανήλθε σε ένα «πολύ πιο αποδεκτό πλαίσιο», τονίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη παραμένει σε επαγρύπνηση». Επισήμανε, επίσης, ότι «όταν η ΕΕ αντιδρά ενιαία και αξιοποιεί τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να επιβάλει τον σεβασμό ακόμη και υπό απειλή».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα συζητηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Συμμαχία, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαβεβαίωσε τη Δανή πρωθυπουργό για τη στήριξη της Γαλλίας στις επικείμενες συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, εφόσον επανεμφανιστούν απειλές.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι τα ζητήματα ασφάλειας της Αρκτικής θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ τα θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της Γροιλανδίας εμπίπτουν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και αποτελούν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης. «Πρέπει να προσεγγιστούν με ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε να πει ότι «δεν εξαρτώνται από εμένα», ενώ ο ίδιος δήλωσε «ήρεμος και σταθερός».

Μίχολ Μάρτιν: «Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα συζητηθεί στην άτυπη σύνοδο κορυφής»

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη διευθέτηση του πολέμου στη Γάζα και άλλων συγκρούσεων, είπε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Μάρτιν είπε ότι σήμερα το πρωί συναντήθηκε με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής και συζήτησε τις ανθρωπιστικές ανάγκες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μέτε Φρεντέρικσεν: «Η Δανία έχει ζητήσει μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής»

Η Δανία έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε δημοσιογράφους προσερχόμενη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Χρειαζόμαστε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», είπε η Φρεντέρικσεν την επομένη της συνάντησης του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί – το οποίο αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.

«Είναι σαφές ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για αυτό. Αλλά, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ για το πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής», συμπλήρωσε.

Γκιτάνας Ναουσέντα: «Συνεργασία αντί για αντιπαράθεση»

Η Λιθουανία εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο φίλο της, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Η συνεργασία θα έπρεπε να είναι η λέξη κλειδί, αντί για την αντιπαράθεση», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Ναουσέντα πρόσθεσε ότι θεωρεί σημαντικό οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσουν μαζί όλα τα ζητήματα ασφαλείας.

Κάγια Κάλας: «Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα»

Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την περασμένη εβδομάδα, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πριν από την έναρξη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. «Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν», είπε η Κάλας σε εκπροσώπους του Τύπου.

«Εάν το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιορίσει την αποστολή του στη Γάζα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να συνεργαστούν με αυτό το σχέδιο Θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θέλουμε αυτό το ειρηνευτικό συμβούλιο να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, όπως προβλεπόταν» επεσήμανε.

«Επομένως, εάν το περιορίσουμε στη Γάζα, όπως έπρεπε να γίνει, μπορούμε να συνεργαστούμε μ’ αυτό», πρόσθεσε.

Νικούσορ Νταν: «Χρειαζόμαστε τη διατλαντική σχέση»

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν χαιρέτισε την επιστροφή των διατλαντικών σχέσεων «στις κανονικές παραμέτρους», όπως είπε, πριν από την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Το γενικό μήνυμά μου είναι ότι χρειαζόμαστε αυτήν τη διατλαντική σχέση, στην Ευρώπη και τη Ρουμανία. Είναι πολύ καλό ότι με τον διάλογο η σχετική ένταση μειώθηκε και επιστρέψαμε στις κανονικές παραμέτρους», είπε.

Ο Νταν πρόσθεσε ότι το Βουκουρέστι εξετάζει ακόμη το αν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.