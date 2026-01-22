Σάρωσε την Τήλο η κακοκαιρία: Ξηλώθηκαν δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις – «Δεν εστάλη 112, ευτύχημα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει στο enikos.gr η δήμαρχος

Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε σε πολλές περιοχές της χώρας η επέλαση της κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Σήμερα, έπειτα από αιτήματα στις αρμόδιες Αρχές, πολλές περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάμεσά τους και η Τήλος, όπου αντίθετα με άλλα μέρη της Ελλάδας, δεν εστάλη μήνυμα «112» από την Πολιτική Προστασία. «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει η δήμαρχος του νησιού μιλώντας στο enikos.gr, επισημαίνοντας ότι «σήμερα μαύρισε η ψυχή μου με όσα αντίκρυσα».

της Μαρίας Πασαλίδου

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφει η κα. Μαρία Γρ. Καμμά: «Τα καιρικά φαινόμενα ήταν πάρα πολύ έντονα και πάθαμε μεγάλη ζημιά. Στην περιοχή ‘”Λιβάδια”‘ ο παραλιακός πεζόδρομος, ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ”διαμάντια” του νησιού μας και έχει έκταση 2 χλμ. υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Εκεί, δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο βρίσκεται στον αστικό ιστό και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή έχει καταστραφεί».

«Έχει καταστραφεί η “βιτρίνα” του νησιού μας»

«Στο σημείο υπέστησαν ζημιές σπίτια και τουριστικές επιχειρήσεις», λέει ακόμη η δήμαρχος, για τα οποία αναφέρει ότι «δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχω εικόνα για τον ακριβή αριθμό τους, καθώς κάποιοι εκ των ιδιοκτητών λείπουν αυτή την περίοδο από το νησί». Ωστόσο, σημειώνει ότι μπορεί να δει κανείς και από έξω ότι «έχουν υποστεί ζημιές με πέργκολες και κάγκελα να έχουν διαλυθεί».

Ακόμη, όπως περιγράφει η ίδια «έχουν ξεβραστεί τεράστιες πέτρες μέσα από την θάλασσα, κάτι που κάνει το σημείο επικίνδυνο, καθώς για κάποιους ο εν λόγω πεζόδρομος είναι μονόδρομος για να εξυπηρετηθούν. Έχει ξηλωθεί ο φωτισμός, οι κολόνες, τα παγκάκια, οι ζαρντινιέρες και όλα είναι εκτεθειμένα. Παρόλο που βάλαμε σημάνσεις, όλα είναι επικίνδυνα και έχει γενικώς καταστραφεί η ”βιτρίνα” του νησιού μας».

Παράλληλα, «το θέαμα είναι αποκρουστικό, νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε σεληνικό τοπίο» δηλώνει. Εντύπωση προκαλεί, μάλιστα, όπως ακόμη λέει η δήμαρχος ότι «υπήρχαν δέντρα, που οι κορμοί τους χρειαζόντουσαν δυο άτομα για να τα τους ”αγκαλιάσει”, τα οποία ξεριζώθηκαν από την μανία των ανέμων».

Δεν εστάλη 112 – «Αν πήγαινε κάποιος να προφυλάξει την περιουσία του θα χτυπούσε»

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, με απόφαση που ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ύστερα από κατεπείγον αίτημα της δημάρχου κα Καμμά, η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Παρά τα αλλεπάλληλα μηνύματα που εστάλησαν την Τετάρτη σε Αττική, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο καθώς και άλλες περιοχές, το μικρό νησί της Τήλου, έμεινε «εκτός λίστας».

«Δεν εστάλη 112, θα έπρεπε να είχε σταλεί. Εγώ στις 7 σήμερα το πρωί που ήμουν εκεί δεν μπορούσα να πλησιάσω, καθώς η κακοκαιρία ήταν ακόμα σε εξέλιξη από το βράδυ. Ήταν τρομακτικό. Ευτυχώς ήμασταν προετοιμασμένοι. Αν κατέβαινε κάποιος στο παραλιακό μέτωπο να προφυλάξει την περιουσία του θα χτυπούσε. Το ευτύχημα είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα» εξηγεί η δήμαρχος, συμπληρώνοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που το νησί κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα για έκτακτη ανάγκη. «Εδώ η σεζόν ξεκινά το Πάσχα, μιλάμε για ένα μικρό νησί που δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε υλικά για την επιδιόρθωση των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες», τόνισε ακόμη.

Τέλος, σε ερώτηση για το εάν έχει ξαναζήσει το νησί παρόμοια καταστροφή, η κ. Καμμά υπογράμμισε πως «πριν από 4-5 χρόνια είχαμε ένα άλλο φαινόμενο, όταν έπεσε κεραυνός στο χωριό. Ευτυχώς, υπήρχε το αλεξικέραυνο». «Τότε δεν μας δόθηκε καμία βοήθεια, ελπίζω αυτή τη φορά να μας βοηθήσουν» κατέληξε η ίδια.