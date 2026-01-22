Άνω Γλυφάδα: «Την αρπάξαμε πριν την παρασύρει το νερό» λέει ο άνδρας που έσωσε ηλικιωμένη από ορμητικό χείμαρρο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Άνω Γλυφάδα επλήγη ιδιαίτερα από τη χτεσινή κακοκαιρία. Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της μία 56χρονη καθηγήτρια, όταν επιχείρησε να περάσει πεζή πλημμυρισμένο δρόμο. Όμως, άλλη μία γυναίκα, λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της, στην ίδια περιοχή. Τελευταία στιγμή μπόρεσαν να τη σώσουν κάτοικοι και να αποφευχθεί ακόμα μία τραγική απώλεια.

Ένας άνδρας που έσπευσε να βοηθήσει και να διασώσει την ηλικιωμένη, όταν δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha:

«Βγήκα έξω, είδα την κυρία “παγωμένη”, είχε σταματήσει, είχε φοβηθεί, σε ένα αυτοκίνητο. Πέρασα απέναντι, την πήρα. Μετά δύο, τρία μέτρα ερχόντουσαν οι πέτρες πάνω μας, με αρκετά μεγάλη δύναμη, τα πόδια μου έχουν χτυπήσει, είναι χτυπημένα. Έπεσε, μάλλον κάποιες πέτρες πρέπει να τη βρήκανε γιατί δεν γλίστρησε, έπεσε, έπεσα και εγώ, την κράτησα μετά με περισσότερη δύναμη. Την άρπαξα ενώ ήμουν κάτω και βρέθηκε ένας άλλος κύριος, σηκωθήκαμε όλοι μαζί και την περάσαμε απέναντι».

Το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης της γυναίκας

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα Forecast Weather φαίνονται οι δύο άνδρες να διασώζουν τη γυναίκα που παραλίγο να πέσει κι αυτή θύμα των ορμητικών χειμάρρων από την κακοκαιρία.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο που στάλθηκε στο Forecast Weather Greece το σημείο είναι πολύ κοντά από εκεί που πέθανε η γυναίκα νωρίτερα.