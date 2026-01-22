Άνω Γλυφάδα: «Την αρπάξαμε πριν την παρασύρει το νερό» λέει ο άνδρας που έσωσε ηλικιωμένη από ορμητικό χείμαρρο – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η Άνω Γλυφάδα επλήγη ιδιαίτερα από τη χτεσινή κακοκαιρία, με μία 56χρονη καθηγήτρια να χάνει τη ζωή της και μία άλλη ηλικιωμένη γυναίκα να κινδυνεύει σοβαρά.
  • Κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν την τελευταία στιγμή να διασώσουν την ηλικιωμένη, καθώς ο δρόμος είχε μετατραπεί σε ποτάμι, αποφεύγοντας έτσι ακόμα μία τραγική απώλεια.
  • Συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης, που δημοσιεύτηκε από την ομάδα Forecast Weather, δείχνει τους δύο άνδρες να σώζουν τη γυναίκα πολύ κοντά στο σημείο όπου πέθανε η 56χρονη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Άνω Γλυφάδα: «Την αρπάξαμε πριν την παρασύρει το νερό» λέει ο άνδρας που έσωσε ηλικιωμένη από ορμητικό χείμαρρο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Άνω Γλυφάδα επλήγη ιδιαίτερα από τη χτεσινή κακοκαιρία. Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της μία 56χρονη καθηγήτρια, όταν επιχείρησε να περάσει πεζή πλημμυρισμένο δρόμο. Όμως, άλλη μία γυναίκα, λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της, στην ίδια περιοχή. Τελευταία στιγμή μπόρεσαν να τη σώσουν κάτοικοι και να αποφευχθεί ακόμα μία τραγική απώλεια.

Ένας άνδρας που έσπευσε να βοηθήσει και να διασώσει την ηλικιωμένη, όταν δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha:

«Βγήκα έξω, είδα την κυρία “παγωμένη”, είχε σταματήσει, είχε φοβηθεί, σε ένα αυτοκίνητο. Πέρασα απέναντι, την πήρα. Μετά δύο, τρία μέτρα ερχόντουσαν οι πέτρες πάνω μας, με αρκετά μεγάλη δύναμη, τα πόδια μου έχουν χτυπήσει, είναι χτυπημένα. Έπεσε, μάλλον κάποιες πέτρες πρέπει να τη βρήκανε γιατί δεν γλίστρησε, έπεσε, έπεσα και εγώ, την κράτησα μετά με περισσότερη δύναμη. Την άρπαξα ενώ ήμουν κάτω και βρέθηκε ένας άλλος κύριος, σηκωθήκαμε όλοι μαζί και την περάσαμε απέναντι».

Το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης της γυναίκας

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα Forecast Weather φαίνονται οι δύο άνδρες να διασώζουν τη γυναίκα που παραλίγο να πέσει κι αυτή θύμα των ορμητικών χειμάρρων από την κακοκαιρία.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο που στάλθηκε στο Forecast Weather Greece το σημείο είναι πολύ κοντά από εκεί που πέθανε η γυναίκα νωρίτερα.

21:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο. Ο φερόμενος ως δ...
20:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ελευσίνα: Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι 2 ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου – ΦΩΤΟ 

Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι 2 άτυχοι ηλικιωμένοι, στο σπίτι τους στην οδό Χαριλάο...
20:24 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Σάρωσε την Τήλο η κακοκαιρία: Ξηλώθηκαν δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις – «Δεν εστάλη 112, ευτύχημα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα» λέει στο enikos.gr η δήμαρχος

Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε σε πολλές περιοχές της χώρας η επέλαση της κακοκαιρίας που ...
19:12 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Άνοιξαν ξανά οι ουρανοί στην Αττική – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Μετά τις χθεσινές καταιγίδες που προκάλεσ...
