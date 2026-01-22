Κακοκαιρία: Δύο άνδρες έσωσαν μία άλλη γυναίκα στη Γλυφάδα κοντά στο σημείο της τραγωδίας – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Άλλο ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες στην Άνω Γλυφάδα, κοντά στο σημείο που μια 56χρονη χθες έχασε τη ζωή της. Σε βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα Forecast Weather φαίνονται δύο άνδρες να διασώζουν μια άλλη γυναίκα που παραλίγο να πέσει κι αυτή θύμα των ορμητικών χειμάρρων από την κακοκαιρία.

Η άτυχη γυναίκα πάει να περάσει με τα πόδια τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την σώνουν οι δύο άντρες οι οποίοι έπεσαν στο χείμαρρο με κίνδυνο τη ζωή τους και ευτυχώς κατάφεραν να την πιάσουν από τα χέρια πριν την παρασύρουν τα νερά .

Όπως αναφέρεται στο βίντεο που στάλθηκε στο Forecast Weather Greece το σημείο είναι πολύ κοντά από εκεί που πέθανε η άτυχη γυναίκα νωρίτερα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Αβοήθητοι από την πολιτεία οι κάτοικοι αναλαμβάνουν δράση

Σε άλλο βίντεο από την ίδια σελίδα φαίνονται κάτοικοι να προσπαθούν να ανοίξουν ένα μικρό ποταμάκι για να μπορέσει να φύγει το νερό στην οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα: