Κακοκαιρία – Εύβοια: Αυτοκίνητα έπεσαν σε χαντάκια – Η θάλασσα ξέβρασε κορμό και έκοψε στα δύο την παραλία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

  • Η κακοκαιρία σαρώνει την Εύβοια, πλήττοντας σφοδρά πολλές περιοχές του νησιού και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και οδηγούς.
  • Στον Δήμο Ερέτριας, η έντονη βροχή προκάλεσε κατάρρευση χαντακιού στην Αμάρυνθο, με αποτέλεσμα να πέσουν μέσα διερχόμενα αυτοκίνητα.
  • Στην Κύμη, η μανιασμένη θάλασσα ξέβρασε έναν τεράστιο κορμό δέντρου στον κεντρικό παραλιακό δρόμο, κόβοντας τον στα δύο και απομονώνοντας σπίτια.
Η κακοκαιρία σαρώνει την Εύβοια, πλήττοντας σφοδρά πολλές περιοχές του νησιού, από την Ερέτρια έως την Κύμη, και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε κατοίκους και οδηγούς. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν μετατρέψει τη νύχτα σε εφιάλτη, καθώς άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύσουν περιουσίες και οχήματα από τα ορμητικά νερά.

Στον Δήμο Ερέτριας, η έντονη βροχή προκάλεσε κατάρρευση χαντακιού στην Αμάρυνθο, με αποτέλεσμα να πέσουν μέσα διερχόμενα αυτοκίνητα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο για να απεγκλωβίσει τα οχήματα και να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, ενώ η αγωνία των κατοίκων είναι μεγάλη καθώς η κακοκαιρία δείχνει να μην υποχωρεί.

Στην Κύμη, οι εικόνες θυμίζουν σκηνές αποκάλυψης. Οι θυελλώδεις άνεμοι και τα ισχυρά μποφόρ χτυπούν ανελέητα την παραλία, με τη μανιασμένη θάλασσα να ξέβρασε έναν τεράστιο κορμό δέντρου στον κεντρικό παραλιακό δρόμο που οδηγεί προς το Σουτσίνι. Ο δρόμος έχει κοπεί στα δύο, απομονώνοντας σπίτια και δυσκολεύοντας την πρόσβαση στην περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και έχει σημάνει συναγερμός. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επικεφαλής τον διοικητή της Κύμης, Δημήτρη Δεμερούτη, το Λιμενικό, καθώς και μηχάνημα JCB του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου. Οι αρχές δίνουν μάχη με τα στοιχεία της φύσης για να απομακρύνουν τον γιγαντιαίο κορμό και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση, την ώρα που οι άνεμοι συνεχίζουν να λυσσομανούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στην ίδια περιοχή έχει πλημμυρίσει αυλή σπιτιού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση άντλησης υδάτων από εθελοντές της ομάδας «Αμαρύνθια Άρτεμις». Παράλληλα, η στάθμη του νερού στον Σαρανταπόταμο ανεβαίνει επικίνδυνα και πλησιάζει τα όρια υπερχείλισης, καθώς η βροχή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Κύμης, η εικόνα είναι δραματική. Η περιοχή βρίσκεται στο έλεος της θεομηνίας, με σφοδρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και πλήρες σκοτάδι. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του λιμανιού δίνουν μάχη μέσα στη νύχτα για να σώσουν σκάφη και περιουσίες που κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα ορμητικά κύματα και τη συνεχή βροχόπτωση.

Η Εύβοια περνά δύσκολες ώρες, με τις αρχές και τους εθελοντές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, παλεύοντας με τον χρόνο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να περιοριστούν οι ζημιές και να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της για ακόμη μια φορά.

23:47 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ραφήνα: Μήνυμα 112 για εκκένωση εξαιτίας της υπερχείλισης του ρέματος – «Κατευθυνθείτε προς το δημαρχείο»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στη Ραφήνα, καθώς το μεγάλο ρέμα της περιοχής υ...
23:12 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς που είχ...
23:08 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Δείτε live την πορεία της

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν από το πρωί...
22:48 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αρκαδία: O άτυχος λιμενικός πέρασε 2-3 φορές από το σημείο για να ελέγξει τα σκάφη – «Ήρθε δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω»

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, καθώς ...
