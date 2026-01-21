Ραφήνα: Μήνυμα 112 για εκκένωση εξαιτίας της υπερχείλισης του ρέματος – «Κατευθυνθείτε προς το δημαρχείο»

  • Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 21/1 καθώς υπερχείλισε το ρέμα στην Ραφήνα.
  • Ως αποτέλεσμα, το 112 ήχησε στα κινητά των πολιτών στην περιοχή για εκκένωση.
  • Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στη Ραφήνα, καθώς το μεγάλο ρέμα της περιοχής υπερχείλισε έπειτα από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα το 112 να ηχήσει στα κινητά των κατοίκων, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης.

Η σφοδρή βροχόπτωση οδήγησε σε υπερχείλιση του ρέματος, δημιουργώντας φόβους για την ασφάλεια των κατοίκων που ζουν κοντά στην κοίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη εκκένωση κατοικιών πλησίον του ρέματος, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που συντονίζουν τις ενέργειες και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Η ενημέρωση των κατοίκων γίνεται με μεγάφωνα, ενώ συνεργεία κινούνται από σπίτι σε σπίτι, ζητώντας από τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με ασφάλεια.

Οι υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και η κατάσταση παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό. Σύμφωνα με το μήνυμα του 112, όσοι βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας καλούνται να κινηθούν προς το Δημαρχείο Ραφήνας, για λόγους ασφάλειας, καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα.

