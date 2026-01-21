Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη: «Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, έμαθα για τη μαμά μου…»

  • Η Στεφανί Καπετανίδη, η «Ζωή» από τη σειρά «Να μ’ αγαπάς», μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την περίοδο που η ίδια και η μητέρα της πέρασαν καρκίνο, με τη γονέα της ηθοποιού να μην τα καταφέρνει.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε πως: «Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, από την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά μου ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Μάθαμε ύστερα από μία εβδομάδα, ότι έχει και εκείνη καρκίνο».
  • Η Στεφανί Καπετανίδη εξομολογήθηκε ότι «πραγματικά ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα» και «να πούμε “σ’ αγαπώ” η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Στεφανί Καπετανίδη και η Μαρίλια Μητρούση, οι οποίες φέτος υποδύονται την «Ζωή» και την «Εβίτα» αντίστοιχα, στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», κάθισαν στον καναπέ της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Στη διάρκεια της παρουσίας τους στο «Happy Day», η Στεφανί Καπετανίδη μίλησε για την περίοδο που η ίδια και η μητέρα της πέρασαν καρκίνο, με τη γονέα της ηθοποιού να μην τα καταφέρνει.

Μιλώντας με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Στεφανί Καπετανίδη ανέφερε πως: «Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, από την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά μου ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Μάθαμε ύστερα από μία εβδομάδα, ότι έχει και εκείνη καρκίνο. Εκείνη την ώρα, απλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Νόμιζα ότι λίγο μου έκαναν μία πλάκα, δεν ήξερα από πού να πιαστώ. Αλλά όλα γίνονται τελικά, αναγκαστικά μπαίνεις σε έναν χορό που πρέπει».

«Επίσης είναι αυτό που σε εκείνες τις στιγμές όντως γίνονται κάποια μαγικά πράγματα, ζεις στιγμές εντελώς διαφορετικές και πραγματικά ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα. Ακόμα ανατριχιάζω, γιατί αυτό γίνεται. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, αλλά πραγματικά όταν το ζεις είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα. Είναι ότι πραγματικά μπορέσαμε να πούμε “σ’ αγαπώ” η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει!», εξομολογήθηκε η καλλιτέχνις στη συνέχεια της συνέντευξής της.

