Αθηνά Οικονομάκου: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή του γιου της – «Σε λατρεύω»

Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα (21/1) ο γιος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Φίλιππου Μιχόπουλου, Μάξιμος. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο παιδί της αγαπημένης ηθοποιού και του επιχειρηματία, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2018.

Η γνωστή καλλιτέχνις και επιχειρηματίας, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Instagram προφίλ της την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με αφορμή την γιορτή του γιου της.

Στο story που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μία φωτογραφία της με το παιδί της και έγραψε: «Χρόνια πολλά αγόρι μου!!! Σε λατρεύω».

Με αφορμή τα γενέθλιά του τον περασμένο Μάρτιο, η ευτυχισμένη μητέρα είχε δημοσιεύσει σε post της στο Instagram, διάφορες φωτογραφίες από την ζωή της με τον γιο της, και είχε γράψει στη λεζάντα: «Χαρά μου, ζωή μου, αντράκο μου, Μαξιμάκο μου. Επτά χρόνια από τη μέρα που η ζωή μου άλλαξε για πάντα… Επτά χρόνια από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου και ένιωσα αγάπη όπως ποτέ ξανά. Κάθε μέρα μαζί σου είναι ένα δώρο, μια περιπέτεια, μια υπενθύμιση του πόσο ευλογημένη είμαι που είμαι η μαμά σου. Χρόνια πολλά πλάσμα μου υπέροχο! Είσαι το φως που γεμίζει τις μέρες μου και η αγάπη που δεν χωράει σε λέξεις. Σε λατρεύω!!».