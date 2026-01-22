Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο στου Ζωγράφου – Βίντεο αναγνώστη

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στους δρόμους από την κακοκαιρία που δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων της Αθήνας κι απ’ ότι φαίνεται από τύχη δεν μετρούμε παραπάνω θύματα.

Στα Ιλίσια, επί της οδού Ούλωφ Πάλμε, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ένα δέντρο από το παρακείμενο άλσος έπεσε πάνω σε αμάξι και διακόπηκε η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα της οδού.

Ο αναγνώστης που απέστειλε το βίντεο στο enikos.gr αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια του καθώς περπατούσε κι ότι γλίτωσε στο τσακ από ατύχημα, ενώ οι οδηγοί σταμάτησαν σοκαρισμένοι: