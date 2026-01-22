Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο στου Ζωγράφου – Βίντεο αναγνώστη

  • Ένα δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στην οδό Ούλωφ Πάλμε, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, λόγω της κακοκαιρίας.
  • Ως αποτέλεσμα της πτώσης, διακόπηκε η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα της οδού, προσθέτοντας στα προβλήματα που δημιουργεί η κακοκαιρία.
  • Αναγνώστης του enikos.gr απέστειλε βίντεο, περιγράφοντας πώς γλίτωσε στο τσακ από το ατύχημα, ενώ οι οδηγοί σταμάτησαν σοκαρισμένοι από το συμβάν.
Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο στου Ζωγράφου – Βίντεο αναγνώστη

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στους δρόμους από την κακοκαιρία που δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων της Αθήνας κι απ’ ότι φαίνεται από τύχη δεν μετρούμε παραπάνω θύματα.

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς»

Στα Ιλίσια, επί της οδού Ούλωφ Πάλμε, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ένα δέντρο από το παρακείμενο άλσος έπεσε πάνω σε αμάξι και διακόπηκε η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα της οδού.

Ο αναγνώστης που απέστειλε το βίντεο στο enikos.gr αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια του καθώς περπατούσε κι ότι γλίτωσε στο τσακ από ατύχημα, ενώ οι οδηγοί σταμάτησαν σοκαρισμένοι:

Κακοκαιρία – Εύβοια: Αυτοκίνητα έπεσαν σε χαντάκια – Η θάλασσα ξέβρασε κορμό και έκοψε στα δύο την παραλία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

23:47 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ραφήνα: Μήνυμα 112 για εκκένωση εξαιτίας της υπερχείλισης του ρέματος – «Κατευθυνθείτε προς το δημαρχείο»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) στη Ραφήνα, καθώς το μεγάλο ρέμα της περιοχής υ...
23:12 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς που είχ...
23:08 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Δείτε live την πορεία της

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν από το πρωί...
22:48 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αρκαδία: O άτυχος λιμενικός πέρασε 2-3 φορές από το σημείο για να ελέγξει τα σκάφη – «Ήρθε δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω»

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, καθώς ...
