Ανατροπή στη Ρόδο: Το «δυστύχημα» του ξενοδόχου αποδείχτηκε δολοφονία

Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης – “δυστυχήματος” στη Ρόδο, καθώς η μεταγενέστερη έρευνα, οι καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό, οι άρσεις απορρήτου και οι πραγματογνωμοσύνες, κατέληξαν ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Αναλυτικότερα, επί μήνες η υπόθεση αντιμετωπίζονταν ως τραγωδία που κατέληξε σε τροχαίο σε δύσβατη περιοχή. Αν και στα κοινωνικά δίκτυα διέρρεαν διάφορες φήμες, το κυρίαρχο αφήγημα παρέμενε ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια και ότι, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο, τα ευρήματα δεν οδηγούν σε δολοφονία.

Όμως, τελικά γράφτηκε ένα δεύτερο, πιο σκοτεινό κεφάλαιο που κορυφώθηκε όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» το ΑΤ Ιαλυσού κατέληξε μετά την ενδελεχή έρευνα ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Ο Κ. Τσιαντής είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου, και η δήλωση εξαφάνισης έγινε στις 3 Μαΐου από τη σύζυγό του, Οκσάνα Ζντανόβιτς. Παρά την απόσταση που υπήρχε μεταξύ τους, τα τελευταία χρόνια διατηρούσαν στενή επικοινωνία, η οποία διακόπηκε ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία. Το τελευταίο στίγμα του 63χρονου εντοπιζόταν στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛΑΣ να είχε εξαπολύσει έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert για την εξαφάνισή του.

Στο πρώτο στάδιο, στο κάδρο μπήκαν παράγοντες όπως η ψυχολογική πίεση που, σύμφωνα με τη σύζυγο, τον βάραινε λόγω προβλήματος υγείας και φόβου για καρκίνο, καθώς και αναφορές ότι ακουγόταν μεθυσμένος σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Καταγράφηκε επίσης ότι δεν είχε αυτοκίνητο, ότι χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενο και ότι το είχε επιστρέψει πριν από την εξαφάνιση.

Η ανεύρεση της σορού

Στις 7 Μαϊου 2025, με τη συνδρομή εθελοντών του Silver Alert, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής εντοπίστηκε νεκρός στην επαρχιακή οδό Παστίδας Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια, μαζί με μοτοσικλέτα μέσα σε χαράδρα. Η εικόνα ήταν, σε πρώτη ανάγνωση, ξεκάθαρη. Δυστύχημα. Η «δημοκρατική» τότε έγραφε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ατύχημα, ότι η περιοχή αποκλείστηκε, ότι έσπευσαν κλιμάκια της αστυνομίας, η Σήμανση και ο ιατροδικαστής, και ότι αναμένονται αποτελέσματα ιατροδικαστικής και τεχνικής πραγματογνωμοσύνης.

Στις 10/05/2025 στο ρεπορτάζ με τίτλο «Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της έρευνας για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσιαντή, Δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια», το ίδιο συμπέρασμα γινόταν ακόμη πιο καθαρό, με αναφορά ότι, παρά τη φημολογία στα social media, η αστυνομία απέκλειε προς το παρόν την εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Στα ρεπορτάζ αναφερόταν ψυχολογική πίεση, εμμονές για πρόβλημα υγείας, σύγχυση, περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ. Αναφερόταν επίσης ότι το 2024 είχε καταγγείλει ληστεία σε βάρος του με αφαίρεση ποσού άνω των 40.000 ευρώ, χωρίς να αναγνωρίσει δράστες. Παράλληλα, αναφέρονταν ότι το δίκυκλο δεν εμφάνιζε σημάδια σύγκρουσης και ότι δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη πάλης.

Την έρευνα ανέλαβε το ΑΤ Ιαλυσού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι έρευνες κατέληξαν ότι είναι έγκλημα με δράστη έναν μεσήλικα αλλοδαπό, ο οποίος, όπως φέρεται να έχει προκύψει, προέβη στη «σκηνοθέτηση» του τόπου ανεύρεσης του πτώματος, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της και θα πρέπει να αναμένονται σύντομα εξελίξεις και σε επίπεδο δικαστικής διερεύνησής της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025. Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.