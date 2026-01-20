Πλακιάς σε Γεωργιάδη για την τραγωδία στην Ισπανία: Ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες – Δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά

  • Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία.
  • Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών «Τραγωδία χωρίς μπάζωμα» και ζήτησε να σταματήσει η χυδαιότητα και η πολιτική εκμετάλλευση των τραγωδιών.
  • Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στον κ. Γεωργιάδη ότι στην Ισπανία «ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», καταλήγοντας «Μπαζώσατε! Μαζί με όλα τα στοιχεία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών, σχολίασε ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, με τίτλο «Τραγωδία χωρίς μπάζωμα» για τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία με τους τουλάχιστον 41 νεκρούς, ζητώντας να σταματήσει η χυδαιότητα.

«Αφήστε κύριοι ήσυχους τους νεκρούς και τις οικογένειές τους εκεί να πενθήσουν, αφήστε την τραγωδία εδώ και τους υπευθύνους να κριθούν από την Δικαιοσύνη στην Δίκη που σε λίγο επιτέλους ξεκινά. Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια, όλα έχουν ένα όριο» έγραψε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης:

Η Ισπανία βιώνει από χθες μία τεράστια σιδηροδρομική τραγωδία, με 40 ήδη νεκρούς που δυστυχώς ενδέχεται να αυξηθούν καθώς υπάρχουν πολλοί βαριά τραυματισμένοι. Από την θλίψη μας για τους νεκρούς εκεί και από σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών εδώ δεν κάναμε ούτε σχόλιο για την τοξικότητα που κυριάρχησε στην Ελλάδα μετά τα Τέμπη, τις κατηγορίες ότι για όλα φταίει η Κυβέρνηση, ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο κλπ. Δυστυχήματα και τραγωδίες δυστυχώς πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Μακάρι να ήταν αλλιώς η φύση της ζωής μας.
Αυτή η δική μας προσεκτική και σεβάσμια στάση όμως παραβιάστηκε συστηματικά εδώ μέσα με ανόητα σχόλια του τύπου «εκεί δεν υπήρξε πυρόσφαιρα» ενώ εκεί η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική ή ότι «δεν υπήρχε μπάζωμα» ενώ η ζημιά στο δίκτυο εκεί λόγω της φύσης του δυστυχήματος (πλάγια σύγκρουση) ήταν μικρή κλπ
Όλα αυτά τα σχόλια είχαν ένα προφανές άγχος μήπως η Κοινή Γνώμη εδώ αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τελικά η Πολιτική εκμετάλλευση που ζήσαμε δεν έχει προηγούμενο.
Σήμερα όμως η @EFSYNTAKTON αυτό το έκανε επίσημη γραμμή της Αριστεράς και αυτό πάει πολύ. Αφήστε κύριοι ήσυχους τους νεκρούς και τις οικογένειες τους εκεί να πενθήσουν, αφήστε την τραγωδία εδώ και τους υπευθύνους να κριθούν από την Δικαιοσύνη στην Δίκη που σε λίγο επιτέλους ξεκινά. Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια όλα έχουν ένα όριο.
Στην Ισπανία έχουν Σοσιαλιστική Συγκυβέρνηση με την Άκρα Αριστερά άρα για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει, όμως σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000€ κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ για να καταλάβετε επιτέλους τί θα πει Αριστερή Υποκρισία. Αιδώς Αργείοι!

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

Ο Νίκος Πλακιάς δεν άφησε αναπάντητη την ανάρτηση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι στην Ισπανία «ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ». Και κατέληξε: Μπαζώσατε! Μαζί με όλα τα στοιχεία.

20:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

