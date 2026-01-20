Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας απέτυχε – Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Την ανησυχία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Χάρης Δούκας μιλώντας συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, υπογραμμίζοντας «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε».

«Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται. Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ;» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, αφήνοντας αιχμές για την πολιτική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς «ναι μεν αλλά», σημείωσε ο κ. Δούκας. «Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό «bullet», σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης. Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας».