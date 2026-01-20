Ανδρουλάκης: Στις 27-29 Μαρτίου το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Ζήτησε δουλειά και όχι επικοινωνία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχεδιασμού) την πραγματοποίηση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις 27-29 Μαρτίου, Συνέδριο για το οποίο σημείωσε πως θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός, ενώ συγχρόνως έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος, να ενισχύσουν άπαντες την εξωστρέφεια και όχι την εσωτσρέφεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, το αγροτικό, το πολιτικό περιβάλλον την τρέχουσα περίοδο, αλλά και τις αμβλώσεις, με αφορμή την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού και τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Αναλυτικότερα, μιλώντας για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ενόψει της έκτακτης προσυνόδου των Σοσιαλιστών την Πέμπτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε:

“Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ έχει μπει σε μία περιπέτεια σε σχέση με τις στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι φανταζόταν και ο πιο απαισιόδοξος το 2016 όταν πρωτοεκλέχθηκε ο Τραμπ ότι θα φτάσει σε ένα σημείο στη δεύτερή του θητεία να απειλεί ευρωπαϊκό έδαφος. Βλέπουμε να υπάρχει μία πολιτική αποσταθεροποίησης του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εμείς και ως ΠΑΣΟΚ και ως σοσιαλιστές πήραμε μια καθαρή θέση για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας όλων των ευρωπαϊκών κρατών και βέβαια της νέας φάσης που μπαίνει η νατοϊκή συμμαχία.

Έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα διότι είναι μία χώρα που έχει το βίωμα επίθεσης από νατοϊκή χώρα με τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη εκδοχή ή προσέγγιση είναι καταστροφική για τις πάγιες εθνικές θέσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί εδώ και μισό αιώνα.

Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;

Έχουμε λοιπόν μία νέα version του «δεν είναι η ώρα της νομιμότητας». Τελικά η χώρα μας έχει αυτόνομη στρατηγική μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κατανοεί τις νέες εξελίξεις και συνθήκες, τα νέα δεδομένα ή στον βωμό του να γίνουν κάποιοι αρεστοί στον Τραμπ ουσιαστικά όχι απλά μετεωριζόμαστε, αλλά αλλάζουμε εθνική γραμμή σε σχέση με ζητήματα, τα οποία ουδέποτε κανείς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να τα μετατοπίσει;”.

“Η ΝΔ λέει έχουμε κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ – Είναι ο πυρήνας της συζήτησης και τον αφαιρεί από τον διάλογο”

“Μέχρι σήμερα έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς λαϊκισμό, με προτάσεις. Αγκαλιάσαμε τις κινητοποιήσεις, χωρίς να αγκαλιάσουμε βίαιες και ακραίες ενέργειες. Είμαστε ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα αλλά δεν μπορεί να μην βλέπουμε την καταστροφή της υπαίθρου. Χωριά ερημώνουν, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το επάγγελμα, πολύ μεγάλες εκτάσεις μένουν ακαλλιέργητες και η χώρα κινδυνεύει. Είναι ένας εθνικός κίνδυνος η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα.

Είμαστε υπέρ του διαλόγου, εδώ όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα: Μας λέει η Νέα Δημοκρατία «ελάτε να συζητήσουμε αλλά έχουμε κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος ξεκινά από εκεί, πως τον αφαιρεί από τον διάλογο; Εδώ έχουμε ένα ακλόνητο επιχείρημα. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα από τις υπόλοιπες 26 που δεν έχει αναπτυξιακό οργανισμό του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή και τον χρεοκόπησαν ηθικά και οικονομικά και τους έβαλε σε επιτήρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα κάνουν μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, να είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας υπεύθυνος για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα; Που αλλού έχουν γίνει;

Κόστος παραγωγής και ενέργεια: Εμείς δώσαμε προτάσεις και για τα δύο αυτά. Που αλλού υπάρχει σχέδιο μετάβασης χωρίς να δίνονται κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης στους παραγωγούς; Δεν θα το συζητήσουμε; Δηλαδή θα αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη να κάνει διανομή του ενεργειακού χώρου και να μας πει «ελάτε να συζητήσουμε» τι; Για το ποιες καλλιέργειες χρειάζεται η Ελλάδα; Ας μας το πουν οι επιστήμονες.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις”, σημείωσε.

“Το ζήτημα των αμβλώσεων διεγείρει τη θεσμική μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης – Τη σύγχρονη Ελλάδα την πέτυχε το ΠΑΣΟΚ”

Για το θέμα των αμβλώσεων ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως διεγείρει τη θεσμική μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης, για την οποία όμως τόνισε πως “δεν αξιοποιούμε όσο πρέπει”.

“Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν πάντα να μας φέρουν στο χθες, μόνο όταν θέλουν να καταδικάσουν το ΠΑΣΟΚ. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλούσιο ιστορικό έργο, που και μέσα από τη χθεσινή συζήτηση πρέπει να το αναδείξουμε.

Τυχαία, χθες το βράδυ, βρήκα και διάβασα τις τοποθετήσεις των κομμάτων και στελεχών τους, όταν ψηφιζόταν ο νόμος το 1986. Είναι σοκαριστικές. Και δεν μιλώ μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άλλα κόμματα.

Χθες άνοιξε μία συζήτηση, όπου έπρεπε να τοποθετηθούμε ακόμη πιο σκληρά απέναντι σε αυτούς που μας κάνουν μαθήματα για μία σύγχρονη Ελλάδα. Τη σύγχρονη Ελλάδα την πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, όταν εκείνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να μας κρατήσουν στα σκοτεινά Βαλκάνια. Διότι αυτή ήταν και η ιδεολογία τους και η άποψή τους για το κράτος και τους θεσμούς”.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου

Σαφή μηνύματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος ζητώντας να σταματήσουν τα στελέχη να ασχολούνται με επιμέρους ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν την κοινωνία.

“Πώς θα γίνει πολιτικό γεγονός το συνέδριο; Πολιτικό γεγονός γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια. Και αυτό μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία.

Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς.

Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν.

Τι σημαίνει συζητάμε με άλλα κόμματα; Είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά. Τι σημαίνει όμως να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα; Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε -δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει- να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα”.

Τέλος, σημείωσε ότι είμαστε σε φάση αναταραχής του πολιτικού συστήματος, καθώς έρχονται νέα κόμματα έρχονται και εμφανίζονται παλαιοί πρωταγωνιστές.

“Εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati, αλλά από την κοινωνία. Πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουμε εδώ.

Διότι η λειτουργία του κόμματος δεν είναι να συζητάμε εμείς με τις ώρες εδώ μέσα. Κόμμα και η λειτουργία του είναι να δουλεύουν οι τομείς πολιτικής, οι οποίοι έκαναν μία εξαιρετική δουλειά όλο το καλοκαίρι για το θέμα της ΔΕΘ. Κόμμα είναι τα περιφερειακά συνέδρια που οι νομαρχιακές επιτροπές, οι βουλευτές μας, τα στελέχη μας οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Κόμμα που λειτουργεί είναι να υπάρχουν κανόνες.

Πρέπει, λοιπόν, με αυτούς τους κανόνες της διαφάνειας να αποδείξουμε, -όπως αποδείξαμε στο συνέδριο του 2022, στις διαδικασίες του 2021, στις διαδικασίες του 2024-, ότι μόνο εμείς έχουμε τη θεσμική και δημοκρατική νοοτροπία να κάνουμε πολιτικά γεγονότα, που η κοινωνία τα παρακολουθεί χωρίς να φαίνεται μία μάχη εξουσίας. Αλλά μία μάχη πολιτικής αλλαγής.

Πρέπει να πείσουμε, λοιπόν, την κοινωνία ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές -και το συνέδριό μας είναι ένας σταθμός για αυτήν τη μάχη- υπάρχει μία κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά, μια κυβέρνηση που δουλεύει για τους λίγους, μια κυβέρνηση που σφραγίζει νέα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, μια κυβέρνηση ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που δεν θέλει να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτε.

Και απέναντι υπάρχει και ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που ανανεώθηκε, που έχει μεγάλη εμπειρία, που έχει θεσμική μνήμη και που έχει και πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Και θέλω αυτούς τους μήνες να σταθούμε σε αυτά τα τέσσερα. Αυτά τα τέσσερα θα μας κάνουν ισχυρά διακριτούς για να μας επιλέξει στην κάλπη ο ελληνικός λαός.

Όλα τα άλλα θα έρχονται, θα εμφανίζονται, θα εξαφανίζονται.

Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εθνικών εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση.

Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες επικοινωνίας, ούτε με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες. Θα γίνει με πολλή δουλειά στη Βουλή και στην κοινωνία”.