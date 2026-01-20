Χαλκιδική: Ένοχος και στο Εφετείο ο 59χρονος που πυροβόλησε την σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

Επέστρεψε στις φυλακές ο 59χρονος, ο οποίος πυροβόλησε την 30χρονη σύντροφό του τον Σεπτέμβριο του 2023, σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο 59χρονος καταδικάστηκε και στο Εφετείο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 59χρονος σημάδεψε την επί τρία χρόνια σύντροφό του με όπλο στο κεφάλι και πυροβόλησε, αλλά η παθούσα αντέδρασε, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Ο ίδιος πυροβόλησε ξανά χωρίς να βρει στόχο, με την παθούσα να ξεφεύγει τελικά. Το περιστατικό, όπως κατέθεσε η 30χρονη, συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο όπου βρισκόταν μαζί με την δράστη.

Τι υποστήριξε ο 59χρονος

Κατά την απολογία του, ο 59χρονος αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο, κάνοντας λόγο για «τοξική σχέση». «Ήθελα να χωρίσω, με κυνηγούσε, έκανε φασαρία. Δεν πήγα να τη σκοτώσω» είπε, μεταξύ άλλων.

Οι ισχυρισμοί του, όμως, δεν έπεισαν το δικαστήριο.

