Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» τη Δυτική Ελλάδα – Δείτε τα ΒΙΝΤΕΟ

Θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν την Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να προκληθούν πτώσεις δέντρων και να ακινητοποιηθεί φορτηγό στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολίες.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, οι δυνατοί άνεμοι γκρέμισαν καμινάδα στον Πλατανίτη Ναυπακτίας.

Ισχυροί άνεμοι ακινητοποιούν φορτηγό στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

https://www.youtube.com/watch?v=27UJPg-vF3M

Πτώση δέντρων στην Μακύνεια Ναυπακτίας

Λόγω των ανέμων, έπεσαν δέντρα στην Μακύνεια Ναυπακτίας. Μάλιστα το ένα από αυτά μέσα στην Παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μία τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν διερχόταν όχημα.

Στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμος Ναυπακτίας, το οποίο απομάκρυνε τη λεύκα και τη μετέφερε σε παρακείμενο χωράφι, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους με δέντρα.

Κλειστή είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας η πορθμιακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου – Ισχυροί άνεμοι και αυξημένη επικινδυνότητα Επίσης κλειστή παραμένει για τα δίκυκλα και τα μεγάλα οχήματα και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».

Η Ανακοίνωση της Γέφυρας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η Γέφυρα διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Δίκυκλα, Τροχόσπιτα και Κενού Φορτίου Φορτηγά με Μεγάλη Επιφάνεια.

Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα Φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η Γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Όσοι προγραμματίζουν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας τη Γέφυρα, μπορούν να ενημερώνονται και στο https://www.gefyra.gr/