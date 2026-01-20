Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Σύνοψη από το

  • Θαμώνας πέταξε ολόκληρο καναπέ πάνω στην πίστα, την ώρα που τραγουδούσε η Αναστασία σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Η τραγουδίστρια παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε να τραγουδάει, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετακομίσεις κάνουμε».
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο TikTok και άρχισε να διαδίδεται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Αναστασία: Της πέταξαν καναπέ στην πίστα

Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσε η Αναστασία σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ίδια η τραγουδίστρια και οι υπόλοιποι που διασκέδαζαν στο μαγαζί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ωστόσο η Αναστασία παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε να τραγουδάει το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.

Η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά στο μικρόφωνο: «Μετακομίσεις κάνουμε».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο TikTok και άρχισε να διαδίδεται.

Δείτε το βίντεο:

@el_nolo00 #monalisa #anastasia #fy #fyp #skg ♬ πρωτότυπος ήχος – El_Manol

18:58 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

