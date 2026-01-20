Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσε η Αναστασία σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ίδια η τραγουδίστρια και οι υπόλοιποι που διασκέδαζαν στο μαγαζί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ωστόσο η Αναστασία παρέμεινε ψύχραιμη και συνέχισε να τραγουδάει το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.

Η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά στο μικρόφωνο: «Μετακομίσεις κάνουμε».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο TikTok και άρχισε να διαδίδεται.

Δείτε το βίντεο: