Κακοκαιρία: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

  Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω κακοκαιρίας, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.
  Η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας, ακόμα και αν οι αποφάσεις αναστολής λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα.
  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ενημερωθεί και συνεργάζονται με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, ενώ το Υπουργείο παρακολουθεί τα φαινόμενα και παραμένει σε ετοιμότητα.
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω κακοκαιρίας.  Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

«Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του.

 

 

