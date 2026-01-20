Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, επιβεβαίωσαν σήμερα, Τρίτη, οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ, δεξιά), η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε επίσης την αναστολή των συζητήσεων σχετικά με τη συμφωνία αυτή. Η συμφωνία, η οποία συνήφθη το καλοκαίρι, προβλέπει δασμούς 15 % στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την κατάργησή τους όσον αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές προς την ΕΕ.

Το να μην επιτρέπεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση χωρίς δασμούς στην ευρωπαϊκή αγορά είναι «ένα πολύ ισχυρό εργαλείο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ομάδας ΕΛΚ, Manfred Weber.

«Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός. Δεν νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή αγορά» είπε από την πλευρά της η Βαλερί Χάγιερ, η πρόεδρος του κεντρώου Renew.

Αντίθετοι οι ακροδεξιοί

Αντιθέτως, ένα τμήμα της ακροδεξιάς τάχθηκε κατά του παγώματος της συμφωνίας. «Πιστεύουμε ότι είναι λάθος», είπε ο συμπρόεδρος της ευρωσκεπτικιστικής, συντηρητικής ομάδας Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Νικόλα Προκατσίνι.

Ωστόσο, η ομάδα «Πατριώτες», της οποίας προεδρεύει ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, τάχθηκε υπέρ της «αναστολής» της συμφωνίας. Το πάγωμα των συζητήσεων στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμποδίζει την επικύρωση και κατά συνέπεια την εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι διάφορες πολιτικές ομάδες δεν εμφανίζονται τόσο ενωμένες σε ό,τι αφορά τις άλλες πιθανές απαντήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στις απειλές του Τραμπ. Το ΕΛΚ έκανε έκκληση για «αποκλιμάκωση», αρνούμενο να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), που θα επέτρεπε για παράδειγμα να περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Προκατσίνι.

Η προσφυγή σε αυτόν τον μηχανισμό, τον αποκαλούμενο και «οικονομικό μπαζούκα» της Ευρώπης, στηρίζεται από τις άλλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

 

