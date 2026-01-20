Κακοκαιρία: Προβλέψεις για «ακραίο» επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη στην Αττική – Δείτε τους χάρτες

Επεισόδιο βροχόπτωσης που κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία) προβλέπεται την Τετάρτη (21/1) για την Αττική, που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει αποφασιστεί ότι αύριο, Τετάρτη, θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη 21/01.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

  • οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
  • οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,
  • οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης

Χάρτης 1: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 – 20:00.
Χάρτης 2: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 – 23:00.
Χάρτης 3: Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

18:48 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

