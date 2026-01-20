Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Εξετάζεται μαρτυρία ότι η Λόρα βρίσκεται στο Βερολίνο – «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω…»

  • Μία νέα μαρτυρία για την υπόθεση της 16χρονης που εξαφανίστηκε από την Πάτρα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς μάρτυρας φέρεται να την είδε στο Βερολίνο.
  • Η ίδια γυναίκα, ελληνικής καταγωγής, άκουσε την κοπέλα να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».
  • Έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών Αρχών για τον εντοπισμό βίντεο, με τις έρεβες να επικεντρώνονται στο Βερολίνο εάν η μαρτυρία επιβεβαιωθεί.
Μία νέα μαρτυρία για την υπόθεση της 16χρονης, που έφυγε από την Πάτρα και πήγε με ταξί στην Αθήνα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών.

Μία μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε στις αρχές της Γερμανίας και της Ελλάδας ότι είδε την Λόρα στο Βερολίνο. Μάλιστα, η ίδια γυναίκα, που είναι ελληνικής καταγωγής, άκουσε αυτή την κοπέλα, όπως αναφέρει, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης είναι δύο. Το πρώτο να παραμένει στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά, και το δεύτερο σενάριο να ταξίδεψε στη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδελφός της.

Εφόσον η μαρτυρία αυτή ευσταθεί, τότε επιβεβαιώνονται οι υποψίες ότι η Λόρα κατάφερε με κάποιον τρόπο να φύγει από την χώρα μας και να ταξιδέψει, πιθανόν οδικώς, στη Γερμανία.

Η μαρτυρία

Την πληροφορία για την μαρτυρία μετέδωσε η εκπομπή «Live News» του Mega. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε, υπάρχει μία κρίσιμη πληροφορία που μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης.

Μία 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής από το Βερολίνο, ανέφερε στις ελληνικές και γερμανικές αστυνομικές αρχές, ότι είδε τη Λόρα σε σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε. Ανέφερε, ότι «είδα ένα άτομο σαν τη Λόρα, με τα χαρακτηριστικά αυτά, στο Βερολίνο».

Η ίδια μάρτυρας υποστηρίζει ότι άκουσε αυτό το κορίτσι, που μοιάζει πολύ με την Λόρα, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά την φράση: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Τις τελευταίες ώρες που έχει υπάρξει αυτή η αναφορά από την 45χρονη, έχει ανοίξει ένας δίαυλος μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, προκειμένου να εντοπιστεί κάποιο βίντεο από τον συγκεκριμένο σταθμό στο Βερολίνο, ώστε να διαπιστωθεί προς τα πού κατευθύνθηκε αυτό το κορίτσι. Εάν η μαρτυρία επιβεβαιωθεί, τότε οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης θα επικεντρωθούν στο Βερολίνο.

 

 

