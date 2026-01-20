Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Η συνάντηση της Λόρα με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, με τις έρευνες της αστυνομίας να επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο να έχει φύγει στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, οι γονείς της κατέθεσαν για πάνω από μιάμιση ώρα στην Ασφάλεια, αρνούμενοι κάθε κατηγορία περί κακοποίησης, ενώ νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη σχέση της με τον ετεροθαλή αδερφό της και τον ρόλο μιας γυναίκας που φαίνεται να την επηρέαζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star η Λόρα είχε συναντηθεί πριν από λίγους μήνες με τον ετεροθαλή αδερφό της. Όπως ανέφερε ο πατέρας της στην Ασφάλεια, οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές, ενώ είχε δώσει και λανθασμένη διεύθυνση του γιου του στη Γερμανία, για άγνωστο λόγο.

Το Star αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, περίπου 35 ετών, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, είχε έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχε επισκεφθεί την οικογένεια στο Ρίο της Πάτρας, όπου έμεινε και στο σπίτι τους για λίγες ημέρες. Παρά τη διαφορά ηλικίας, η Λόρα τον γνώριζε, χωρίς όμως να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους. Οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για τη συγγενική τους σχέση και βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις ελληνικές αστυνομικές αρχές για οποιαδήποτε εξέλιξη ή πληροφορία.

Την ίδια ώρα, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πάτρας, όπου κατέθεσαν επί μιάμιση ώρα. Οι γονείς αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι κακοποιούσαν το παιδί τους, ότι το κούρεψαν ή ότι του φέρθηκαν με τρόπο που θα το οδηγούσε στη φυγή.

Μάλιστα, μέσω του δικηγόρου τους εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζουν: «Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα… Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη».

Παράλληλα, νέες πληροφορίες φέρνουν στο φως τον ρόλο μιας γυναίκας που φαίνεται να είχε επηρεάσει τη Λόρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star πρόκειται για μητέρα φίλης της, την οποία γνώρισε στη Γερμανία. Οι δύο τους είχαν συχνή επικοινωνία και η γυναίκα της έλεγε ότι τη θεωρεί σαν παιδί της, υποστηρίζοντας πως οι γονείς της την καταπιέζουν. Η ίδια μάλιστα ήταν εκείνη που έκανε την καταγγελία, με αποτέλεσμα η ανήλικη να φιλοξενηθεί για λίγες ημέρες σε δομή. Οι αρχές εξετάζουν αν συνέχισαν να επικοινωνούν και μετά, ενώ ενισχύεται το σενάριο ότι το κορίτσι έχει φύγει για τη Γερμανία.

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση, η μητέρα της Λόρα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η κόρη της είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριό της. Όπως κατέθεσαν οι γονείς, λίγο πριν εξαφανιστεί, η οικογένεια είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και το παιδί δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ανησυχίας. Οι αστυνομικοί ερευνούν τώρα υλικό από κάμερες ασφαλείας ταξιδιωτικών πρακτορείων στην οδό Δεληγιάννη, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ περιμένουν αποτελέσματα από τις σαρώσεις κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου κινήθηκε η 16χρονη, ώστε να διαπιστωθεί αν είχε επικοινωνία με κάποιον.

Η Λόρα, που χρειάστηκε περίπου δυόμισι χρόνια για να μάθει ελληνικά, ήταν άριστη στην πληροφορική και γνώριζε καλά την τεχνολογία, γεγονός που κάνει τις αρχές να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε πιθανότητα διαφυγής της μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας.