MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη

Το MasterChef 10 έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου στο Star, με τους πρώτους διαγωνιζόμενους να ρίχνονται στη μαγειρική μάχη των auditions. Οι συμμετέχοντες διεκδικούν τη λευκή ποδιά και μία θέση στον φετινό διαγωνισμό, παρουσιάζοντας το πιάτο τους στην κριτική επιτροπή και ελπίζοντας να αποσπάσουν τουλάχιστον δύο «ΝΑΙ» από τους τρεις chef κριτές: Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Όπως υπενθυμίστηκε, ένα ή κανένα «ΝΑΙ» δεν είναι αρκετό για να συνεχίσουν.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που ξεχώρισαν βρέθηκε ο Χάρης Τζαν, 30 ετών, επαγγελματίας μάγειρας με 13 χρόνια εμπειρίας σε γαλλική, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη, περουβιανή και ελληνική κουζίνα. Ο Χάρης εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο στόχο. «Πιστεύω πως έχω τα κατάλληλα φόντα για να κερδίσω τον διαγωνισμό. Έχω γνώση, είμαι οργανωμένος και έχω καθαρό μυαλό», είπε, δηλώνοντας αποφασισμένος να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο MasterChef.

Η audition του, ωστόσο, είχε και μια δόση… γνωριμίας, καθώς ο Χάρης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Σωτήρη Κοντιζά στο Sani Gourmet. Η σχέση αυτή έφερε μια οικειότητα στο πλατό, χωρίς όμως να επηρεάσει την κρίση. «Τρομερός ο Χάρης, φοβερός», σχολίασε ο Κοντιζάς, εξηγώντας ότι τον θυμάται από την κουζίνα, όπου ήταν υπεύθυνος για το ρύζι ατμού. Ο ίδιος ο Χάρης θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση: «Βγαίνω έξω από την κουζίνα και τους βλέπω να μιλάνε ιαπωνικά. Κοκαλώνω και λέω “ο Σωτήρης!”». Παρά την οικειότητα, ο διαγωνιζόμενος ξεκαθάρισε: «Η γνωριμία μου με τον Σωτήρη δεν μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι απόλυτα επαγγελματίας και δεν θα το έκανε ποτέ. Θα ήταν άδικο για τα υπόλοιπα παιδιά».

Για τη δοκιμασία του, ο Χάρης αποφάσισε να παρουσιάσει έναν «πειραγμένο» λαχανοντολμά, σε μοντέρνα εκδοχή, με σάλτσα από καμένο λάχανο και αυγολέμονο σε μορφή σιφόν. «Ήθελα να σας αιφνιδιάσω. Είναι ένα πιάτο που αγαπώ, αλλά όχι στην κλασική του μορφή», εξήγησε. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν έλειψε η ένταση, όταν προέκυψε θέμα με τη λαδόκολλα. «Ξέρω ότι ήρθαμε στο 10 και όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Αγχώθηκα πολύ, σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να μας κοστίσει την ποδιά», παραδέχτηκε.

Το αποτέλεσμα, όμως, ενθουσίασε την κριτική επιτροπή. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε στην τεχνική του πιάτου: «Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ πως αυτό που δοκίμασα είναι το τέλειο αυγολέμονο στην τέλεια υφή. Μπράβο Χάρη». Ο Πάνος Ιωαννίδης επεσήμανε: «Η γεύση είναι πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Αν θα άλλαζα κάτι, θα ήταν οι αναλογίες – η σάλτσα ήταν λίγο υπερβολική». Ο Σωτήρης Κοντιζάς, πιο αυστηρός λόγω της γνωριμίας τους, σχολίασε: «Συμφωνώ με τους υπόλοιπους, αλλά θα ήθελα το κεντρικό στοιχείο να είναι πιο σφιχτό. Πολύ ωραία ιδέα το καμένο λάχανο και μπράβο που δεν ήρθες με κάτι γνώριμο και ασιατικό».

Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Ο Χάρης πήρε τρία «ΝΑΙ» και τη λευκή ποδιά. «Από μένα είναι ένα ναι. Ποδιά, λευκή. MasterChef 10, το 10 το καλό», ανακοίνωσε ο Κοντιζάς, δίνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Χάρης, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Νιώθω πολύ ενθουσιασμένος που πήρα την ποδιά. Τη νιώθω λίγο βαριά, αλλά γι’ αυτό ήρθαμε. Για να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Έτσι, ο Χάρης Τζαν έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα στο MasterChef 10, δείχνοντας πως η πορεία του στον διαγωνισμό μόλις αρχίζει.