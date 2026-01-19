Νίκος Πλακιάς κατά Φοίβου Δεληβοριά: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Φοίβο Δεληβοριά και τον Νίκο Πλακιά, μετά την ανάρτηση του γνωστού τραγουδοποιού, ο οποίος πήρε θέση υπέρ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που διαχώρισαν τη στάση τους από τη Μαρία Καρυστιανού, μετά τις δηλώσεις της για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Φοίβο Δεληβοριά για «μεγάλο μερίδιο ευθύνης» στις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι οικογένειες των θυμάτων, εξαιτίας –όπως υποστήριξε– της συναυλίας που είχε διοργανωθεί παλαιότερα με τη συμμετοχή του.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση», έγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Ωστόσο, ο Νίκος Πλακιάς απάντησε οργισμένα κάτω από την ανάρτηση του τραγουδοποιού, υπενθυμίζοντας την τότε διαφωνία του με τη συναυλία που είχε διοργανωθεί. «Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά, τότε που σας είπα να μην κάνετε τη συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση;» έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια τόινισε: «Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία έγιναν με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: “Εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία”. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε, Φοίβο, και είναι ανυπολόγιστη».