Δεληβοριάς κατά Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση

Κύμα αντιδράσεων έχει δημιουργήσει η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Open. Τα περισσότερα κόμματα με ανακοινώσεις τους ως τώρα στηλιτεύουν τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού.

Σήμερα, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, με ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός και δημοφιλής καλλιτέχνης Φοίβος Δεληβοριάς πήρε θέση για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας σχετικά:

“Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση.”