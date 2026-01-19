ΠΑΣΟΚ για τα σχόλια της Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με τον νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου

Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

“Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά”.

Με αυτή τη φράση που εμπεριέχεται σε μία λιτή ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά στη Μαρία Καρυστιανού και δη στα σχόλια που έκανε για τις αμβλώσεις.

“Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα”, καταλήγει η ανακοίνωση.

