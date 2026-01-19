ΠΑΣΟΚ για τα σχόλια της Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με τον νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου

“Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά”.

Με αυτή τη φράση που εμπεριέχεται σε μία λιτή ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά στη Μαρία Καρυστιανού και δη στα σχόλια που έκανε για τις αμβλώσεις.

“Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα”, καταλήγει η ανακοίνωση.