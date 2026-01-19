Χιούλμαντ για το Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: «Θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Χιούλμαντ

Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσει η ομάδα του τον αυριανό (20/1) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ανέλυσε ο τεχνικός της γερμανικής ομάδας, Κάσπερ Χιούλμαντ στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι ένα γήπεδο (σ.σ. “Γ. Καραϊσκάκης”) που δημιουργεί συναισθήματα και με μία σούπερ ατμόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο και έχει έναν έμπειρο τεχνικό με ξεκάθαρες ποδοσφαιρικές αρχές. Θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας στο ματς αυτό».

Η Λεβερκούζεν θα έχει στο πλευρό της περίπου 1.500 φιλάθλους της, ενώ δεν προπονήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της επί γερμανικού εδάφους.

Οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα μείνουν εκτός μάχης, ενώ δεν υπολογίζεται επίσης ο Έντμοντ Ταπσόμπα, που επέστρεψε με πρόβλημα τραυματισμού από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπουρκίνα Φάσο.

21:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

