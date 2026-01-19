Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: «Ο Ελ Καμπί θα είναι στον πάγκο»

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αποτελεί έναν από τους πυλώνες στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και ο Βάσκος το απέδειξε άλλη μια φορά στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League (20/1, 22:00).

Ο τεχνικός της πειραϊκής ομάδας δήλωσε ότι ο Μαροκινός σέντερ φορ δεν πρόκειται να ξεκινήσει, ελπίζει ωστόσο ότι θα τον έχει στην αποστολή εφόσον φτάσει εγκαίρως στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς για τον Μαροκινό αλλά και τον Γιάρεμτσουκ, απάντησε πως «δεν ξέρω αν θα τους έχω διαθέσιμους. Θα περιμένουμε σήμερα να δούμε πως νιώθει. Ο Ελ Καμπί ταξιδεύει κι ελπίζουμε να τον έχω στον πάγκο. Βασικός δεν θα είναι γιατί έπαιξε στον τελικό (σ.σ. του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής). Φανταζόμαστε ότι θα φτάσει εγκαίρως για να είναι στην αποστολή».

Στα του αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ εκτιμά πως κλειδί θα είναι «να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδό μας».

Όσο για το αν θα μπορέσει η ομάδα του να ξεπεράσει άμεσα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ίβηρας τεχνικός παρατήρησε ότι «στο τελευταίο παιχνίδι μας έλειπε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γι΄ αυτό νίκησε. Πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Θέλουμε να δείξουμε την κυριαρχία μας κι αυτή είναι η πρόθεσή μας».

Για την Λεβερκούζεν παρατήρησε ότι «είναι επιθετική ομάδα, ειδικά στα άκρα. Οι κεντρικοί τους παίκτες επίσης είναι πολύ επιθετικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως αυτό να είναι αδυναμία ανασταλτικά κι αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε».

Αναφορικά με τον Λορέντσο Πιρόλα, ο Μεντιλίμπαρ επιβεβαίωσε πως ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός «είναι διαθέσιμος κι αύριο θα δείτε αν θα έχουμε αλλαγές».

Τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσώπησε ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη της νίκης απέναντι στη γερμανική ομάδα.

«Καταλαβαίνουμε όλοι την πίεση, γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε τους τρεις βαθμούς, αλλά μας δίνει και δύναμη αυτή η πίεση γιατί ξέρουμε πόσο πολύ θέλουμε να συνεχίσουμε στο Champions League. Είναι τελικός για εμάς», είπε ο Πορτογάλος άσος.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι να μπούμε δυνατά. Το έχουμε δείξει σε όλα τα ματς ότι θέλουμε να πιέζουμε ψηλά και να κάνουμε δυνατό ξεκίνημα. Όλη η ομάδα αυτό που θέλει είναι να κάνει ένα ωραίο παιχνίδι και όλοι θα προσπαθήσουμε γι΄ αυτό, το υποσχόμαστε. Αν η ομάδα είναι καλά, τότε κάθε παίκτης θα είναι καλά».

Όσο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τα πολύτιμα γκολ που έχει πετύχει στο Champions League; «Είμαι εδώ για να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντικό το γκολ. Σημασία έχει η νίκη της ομάδας κι εγώ νιώθω 100% υγιής κι έτοιμος να τη βοηθήσω να πετύχει τον στόχο της. Από την πλευρά μου, θα κάνω ό,τι μπορώ».

Και ο Μαρτίνς συμπλήρωσε: «Πάντα θέλουμε να κάνουμε ευτυχισμένους τους οπαδούς μας, αυτός είναι ο στόχος μας όταν παίζουμε στο «Γ.Καραϊσκάκης». Θα κάνουμε τα πάντα για τους φίλους του Ολυμπιακού».