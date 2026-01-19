Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο με ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Κίνδυνος για πλημμύρες και στην Αττική

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

«Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο…» γράφει σε ανάρτησή του στο facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος αναφέρει ότι το τσουχτερό κρύο υποχωρεί αλλά έρχονται δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Παράλληλα με το τσουχτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη -Τετάρτη: Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο , Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη-Πέμπτη: Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια).

Η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη αύριο με την δημιουργία του χαμηλού».

«Κίνδυνος για πλημμύρες και στην Αττική»

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ο θυελλώδης ανατολικός άνεμος αναμένεται να φτάσει τα 10 μποφόρ στη Νότια Πελοπόννησο. Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι πολύ μεγάλες και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ζητήματα σε Μεσσηνία, Λακωνία και Θάλασσα Κυθήρων.

Κάθε χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμύρων σε αρκετές περιοχές. Οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, σε Αιγαίο.

Η Τετάρτη θα είναι μια δύσκολη ημέρα και για την Αττική με πιθανές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, ενδεχομένως και στην Πάρνηθα.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από την Πέμπτη όπου θα υπάρξει σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Ο καιρός την Τρίτη 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.