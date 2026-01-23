Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση η Ελλάδα μετά τα θετικά αποτελέσματα – Περάσαμε την Πολωνία

  • Η Ελλάδα πραγματοποίησε άλμα στη βαθμολογία της UEFA, ανεβαίνοντας στην 11η θέση και προσπερνώντας την Πολωνία, χάρη στα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων.
  • Οι νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, καθώς και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού, παγίωσαν την Ελλάδα στην 11η θέση.
  • Με 44.712 βαθμούς, η Ελλάδα πλησιάζει πλέον τη 10η Τσεχία, η οποία βρίσκεται στους 46.275 βαθμούς.
Τα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές μάχες που έδωσαν αυτήν την εβδομάδα βοήθησαν την Ελλάδα να κάνει το άλμα στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να προσπερνάει την Πολωνία και να ανεβαίνει στην 11η θέση.

Οι δύο νίκες, του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν στο Champions League, του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις στο Europa League και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στο ματς με τη Φερεντσβάρος, παγίωσαν την Ελλάδα στην 11η θέση και στην άτυπη μάχη με την Πολωνία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει 44.712 βαθμούς και πλησιάζει τη 10η Τσεχία που έχει 46.275.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 48.325 (+7.525 – 3/5)

10. Τσεχία 46.275 (+8.775 – 4/5)

11. Ελλάδα 44.712 (+10.500 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 39.856 (+10.000 – 2/4)

14. Νορβηγία 39.187 (+6.000 – 2/5)

15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

